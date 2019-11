TRS sobre Ricky Martin: "Qué pena que no viva aquí"

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz anticipó el domingo que tiene los votos para aprobar El Código Electoral, El Código Municipal y el Código Civil.

“El Código Civil lleva en reuniones ya 10 años, pero todavía hay gente que tiene algo que opinar. El Código Electoral se detuvo en la sesión pasada, se le dio amplia participación a todos los partidos políticos y amplia oportunidad más allá de la vista, para que todo el mundo presentara enmiendas por internet. Y entonces, todavía hay quejas. Entonces, el Código Municipal es producto de las cumbres que vengo realizando desde el año 2017 con los alcaldes del PNP y del PPD. Así que no es un secreto. El pueblo de Puerto Rico ha tenido amplia oportunidad de ver los tres asuntos, amplia oportunidad de discutirlos. Hoy tenemos los votos y los vamos a aprobar”, dijo Rivera Schatz a preguntas de la prensa.

Cuestionado sobre si le dará espacio al cantante Ricky Martin de participar en una Vista Publica sobre el Código Civil, Rivera Schatz preguntó si el astro boricua ha propuesto alguna enmienda.

“Yo respeto la opinión de Ricky Martin. Qué pena que no viva aquí, que pena que no pudiera estar aquí. Lo quisiéramos aquí en Puerto Rico. Si él tiene alguna propuesta la recibimos, pero no se le está violando ningún derecho a nadie, no se le está quitando ningún derecho a ningún sector de la población, ni liberales ni conservadores. Quien diga eso miente”, expresó Rivera Schatz.

En cuanto a las críticas a la Ley Electoral, el presidente del Senado respondió “la pregunta que ustedes tienen que hacer es ¿por qué los populares no quieren que la gente vote? Entonces, los compañeros del Partido Independentista, ya yo perdí la cuenta de cuantas veces el PIP ha perdido la franquicia electoral. Entonces, la verdadera preocupación del Partido Independentista es que van a perder el mantengo en la Comisión Estatal de Elecciones”.

Rivera Schatz anticipó que esta semana aprobaría los tres Códigos. La gobernadora Wanda Vázquez Garced solicitó que se los hicieran llegar con suficiente tiempo para poderlos revisar.

Mira aquí nuestra programación EN VIVO