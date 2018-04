"Gift cards" de Toys ‘R’ Us pueden ser canjeadas

Si todavía tienes una "gift card" de Toys ‘R’ Us, no te preocupes, ahora la puedes cambiar en la tienda Bed Bath and Beyond, pero apúrate porque la oferta termina pronto.

Desde que fue anunciado el mes pasado que Toys ‘R’ Us’ cerraría su cadena de tiendas, sus clientes han estado luchando por gastar lo último que les quedan de crédito en la tienda porque la cadena de juguetes dejará de aceptar las tarjetas el 21 de abril.

Y con los sitios de internet de las tiendas Toys ‘R’ Us y Babies ‘R’ Us ya cerrados, los consumidores se están quedando con pocas opciones.

La tienda Bed Bath and Beyond ahora ofrece una alternativa: cambiar las tarjetas de Toys ‘R’ Us y Babies ‘R’ Us por tarjetas electrónicas de Bed Bath and Beyond.

Pero debe tener en cuenta que los clientes no obtendrán el valor nominal completo de la tarjeta de regalo. La tienda, que vende accesorios para el hogar, está ofreciendo $16.05 por una tarjeta de $25, y te darán una tarjeta de $64 con 20 centavos por una tarjeta de $100.

Bed Bath and Beyond dijo que también aceptará tarjetas con saldos parciales, pero siempre que superen los $20. Los clientes entonces pueden gastarse el crédito en tiendas o en línea.

Para conocer el valor de su tarjeta de regalo y para que te den el crédito en Bed Bath and Beyond, haz clic aquí.