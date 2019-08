Tata Charbonier pide amonestación contra Georgie Navarro

La representante María Milagros Charbonier dijo el viernes que recomendará al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, una amonestación contra el presidente de la Comisión de Gobierno, Jorge “Georgie” Navarro Suárez por la confirmación de Pedro Pierluisi Urrutia como secretario de Estado, sin los documentos requeridos.

“La situación que se generó en la Comisión la voy a plantear ante el presidente (cameral). Me siento molesta. Hay muchos compañeros molestos por el particular. Yo presido una comisión y no le oculto nada a ningún miembro”, dijo Charbonier en entrevista radial (Radio Isla).

“Que el presidente tome la decisión sobre el particular. Por lo menos le recomendaría que lo amonestara. Le he tenido confianza, pero hoy me resulta difícil (confiar en él)”, agregó.

Navarro Suárez admitió que no le requirieron los informes financieros ni las planillas al nominado y que ante la importancia del nombramiento, recomendaron su confirmación solamente con una declaración jurada.

Pierluisi Urrutia fue confirmado por el Bajo Cuerpo el 1 de agosto pasado, el día antes que se haría efectiva la renuncia del exgobernador, Ricardo Rosselló Nevares. Ese mismo día juramentó como gobernador sin haber sido confirmado por el Senado. La movida llegó al Tribunal Supremo, cuyos jueces decidieron unánimemente que su juramentación fue inconstitucional y tuvo que abandonar el cargo posteriormente.