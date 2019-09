Tekashi revela supuesto vínculo de Cardi B con pandilla

NUEVA YORK – El afamado Tekashi 6ix9ine volvió a cantarlo todo en la corte federal de Manhattan. El artista de origen mexicano y puertorriqueño señaló el supuesto vínculo de la rapera de origen dominicano Cardi B con una temida pandilla.

Daniel Hernández, el nombre de pila de Tekashi 6ix9ine, respondió sin titubear “sí” a la pregunta de si la estrella nacida en El Bronx era una miembro de la pandilla Nine Trey Gangsta Bloods. El grupo criminal nació en las calles de Los Ángeles, pero sus tentáculos se han extendido a varios barrios de la Gran Manzana.

“Yo sabía quién era ella. No le presté atención”, dijo Hernández en la corte.

El equipo de Cardi hizo una declaración sobre las revelaciones del rapero. La corporación Atlantic Records negó las afirmaciones por medio de la magnate de marketing, Karen Civil.

Atlantic Records has denied 6ix9ine's claims that Cardi B was a member of the Nine Trey Gangsta Bloods.

— Karen Civil ���� (@KarenCivil) September 19, 2019