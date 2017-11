Telemundo presenta el desfile del Día de Acción de Gracias de Macys

Desde las calles de la ciudad de Nueva York, Telemundo le da inicio a la temporada de fiestas navideñas con la transmisión en vivo, simultánea con NBC, del 91ª Desfile Anual del Día de Acción de Gracias® en español, conducido por las estrellas de la cadena hispana, Carlos Ponce, Jessica Carrillo y Karim Mendiburu, el jueves, 23 de noviembre de 9am/8c hasta las 12pm/11am centro.

Con el fin de difundir la alegría de la temporada, el desfile anual sin duda deleitará a más de 3.5 millones de espectadores y más de 50 millones de televidentes en todo el país con su alegría tradicional. Desde el primer evento que tomó lugar en 1924, el Desfile de Macy's ha cautivado al público convirtiéndose en el símbolo del inicio de la temporada navideña.

Para la 91ª edición, el evento contará con 17 globos gigantescos de personajes y 28 tradicionales; 26 carrozas; 1,100 cheerleaders y bailarines; más de 1,000 payasos; 12 bandas musicales y seis grupos de espectáculos. El desfile una vez más contará con algunas de las estrellas más fascinantes de la nación. Entre las que desfilarán por las calles de Nueva York a bordo de uno de los emblemáticos escenarios flotantes de Macy’s, se encuentran: 98 Degrees, Lauren Alaina, Cam, Sabrina Carpenter, Andra Day & Common, Sara Evans, Jimmy Fallon & The Roots, Flo Rida, Goo Goo Dolls, Kat Graham, Andy Grammer, Angelica Hale, Olivia Holt, Nicky Jam, Wyclef Jean, las estrellas del programa Top Chef de Bravo Padma Lakshmi & Tom Colicchio, Dustin Lynch, Miss America 2018 Cara Mund, Leslie Odom Jr. y el elenco de los Muppets de Sesame Street, Bebe Rexha, Smokey Robinson, Jojo Siwa y muchos más. En la calle 34, los mejores shows de Broadway brillarán frente a la famosa tienda Macy’s con actuaciones especiales de parte del reparto de “Anastasia,” “Dear Evan Hansen,” “Once On This Island” y “SpongeBob SquarePants - The Broadway Musical.” Además, las legendarias Radio City Rockettes® pondrán su toque de magia en Herald Square con su famosa coreografia sincronizada.

La transmisión del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's es producida por Brad Lachman Productions, la compañía productora ganadora del Premio Emmy. Brad Lachman es el productor ejecutivo, Bill Bracken será coproductor ejecutivo y Ryan Polito dirige.

Para más información sobre el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's, visite www.macys.com/parade o llame a la línea directa del Desfile al 212-494-4495. Sigue a @macys en varias redes sociales y únete a la conversación usando #MacysParade.