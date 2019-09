Tempo agradece otra oportunidad de vida

View this post on Instagram

Gracias Dios por otra oportunidad de vida! Gracias a todos los que se han preocupado por mi! Dios tiene grandes cosas conmigo y yo le creo! Fue un accidente, perdí el control y al chocar perdí el conocimiento! Tengo laceraciones, me lastime la clavícula, el cuello, la pierna izquierda y perdí mucha sangre por la boca. La guagua... eso es material y se recupera, pero lo que no se puede recuperar es la vida! Gracias también a los médicos y paramédicos del hospital Hima de Caguas y al bufete de @pradolaw De todo corazón gracias!! #diosesbueno #losbuenossomosmas