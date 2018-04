“Terrorismo cibernético” en Mayagüez

El alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez calificó el jueves como terrorismo cibernético las falsas amenazas de balaceras entre residenciales públicos de ese municipio y lanzó una advertencia a quienes hacen mal uso de las redes sociales.

“Me preocupa porque utilizar las redes para asuntos que no son reales o que pretenden con lo que se genera a través de ellas, crear pánico en la ciudadanía. Puede ser un asunto que se puede catalogar como un terrorismo cibernético, un estilo de querer utilizar estos medios para no tener la paz que la gente quiere tener en su residencia, en su lugar de trabajo y donde ellos se encuentran haciendo sus quehaceres diarios”, dijo Rodríguez en entrevista radial (WKAQ).

El miércoles trascendió en las redes sociales la amenaza de una posible balacera como consecuencia de la riña entre los residenciales Yagüez y Candelaria. Las autoridades activaron el protocolo a modo de prevención. Incluso, se suspendieron las clases en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM). Trascendió que las amenazas supuestamente provienen de un individuo que está en una prisión.

No obstante, al conocerse esta situación, el alcalde mayagüezano afirmó que se tomaron las medidas precisas para investigar las amenazas.

“No”, contestó categóricamente cuando se le preguntó si su pueblo era “tierra de nadie”.

“Le exhortamos a la gente que haga sano uso y uso responsable de las redes sociales y que la utilicen para bien y no para mal. El que tome estas posiciones, sepan que esas personas que utilizan mal las redes sociales pueden enfrentar en algún momento se responsabilidad o irresponsabilidad ante la justicia”, advirtió.

A eso de las 5:00 de la tarde el comandante de Área de Mayagüez, el teniente coronel Roberto Rivera Miranda, informó en declaraciones escritas que “las expresiones que han estado circulando en las redes sociales en el día de hoy (miércoles), fueron verificadas y corroboradas por la Policía y no fueron positivas, todo estuvo en completo orden”.

Asimismo, negó que se hubieran reportado casos de heridos de bala en diversos puntos de la Sultana del Oeste, según contaban varias llamadas recibidas en el Centro de Mando de Mayagüez. “Todos fueron verificados y resultaron negativos”, afirmó.

Por su parte, en su cuenta de Facebook la Policía confirmó que no se reportaron incidentes. “El Negociado de la Policía inmediatamente que tuvo conocimiento de los contenidos de los mensajes difundidos tomó acción activando un plan de seguridad en el área. Afortunadamente, al momento no se han llevado a cabo estas amenazas. No obstante, el Negociado continúa atento y brindando la seguridad en el municipio. Igualmente, exhortamos a la ciudadanía a que si identifica algún evento sospechoso en su comunidad lo notifique a las autoridades”, indicaron las autoridades en la dicha red social.

El alcalde garantizó que su municipio es seguro aunque reconoció que los puntos de drogas también encaran el impacto por la crisis económica en el país. Mencionó de paso, la importancia de readiestrar y fortalecer las policías municipales para colaborar en materia de seguridad.

