El Presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, reaccionó este miércoles al nombramiento de Pedro Pierluisi como secretario de Estado.

Sin embargo, no manifestó si tiene o no intención de colgar el nombramiento. Según trascendió ayer, martes, el ex comisionado residente no tendría los votos para ser confirmado la Cámara Alta.

Aquí sus declaraciones:

"El señor Gobernador Ricardo Rosselló cesa en funciones el próximo día 2 de agosto a las 5 de la tarde. Hasta entonces, tiene plena facultad de hacer nombramientos y ejercer todos los deberes de su cargo. Eso merece absoluto respeto de todos.

Nuestro ordenamiento constitucional y jurídico opera en pleno vigor, independientemente de agendas, motivaciones o faenas. Los procesos deben desarrollarse conforme a la ley. Ese es nuestro deber y lo cumpliremos cabalmente.

No existe problema que no tenga solución y en Puerto Rico debemos enfocarnos en las soluciones. Debemos promover unión, no discordia. La autoridad moral y la conciencia ilustrada guiarán a Puerto Rico en esa dirección. Nada ni nadie puede evitar eso", escribió el presidente del Senado", escribió por redes.

