Un sospechoso fue detenido el martes luego de que una persona murió baleada y otras resultaron heridas en un ataque a tiros en una escuela secundaria en una zona rural de Kentucky.

El gobernador Matt Bevin salió del Capitolio por una puerta lateral, afirmando que tenía prisa para llegar al lugar de los hechos, la Marshall County High School en el sudoeste de Kentucky, unas 120 millas al noroeste de Nashville, Tennessee.

La policía dijo que la escuela fue cerrada y que las vías de acceso quedaron bloqueadas. El FBI dijo que estaba cooperando con las fuerzas policiales locales y estatales en la respuesta al suceso.

La policía estatal no proporcionó más detalles sobre el hecho.

Entretanto, la entrenadora del equipo de fútbol del colegio dijo que todos los deportistas estaban a salvo.

“Jamás se me hubiera ocurrido que algo así ocurriría en un poblado pequeño como el nuestro”, dijo la entrenadora, Savana Smothers, a The Associated Press en un mensaje por Facebook.

El canal WPSD-TV reportó que los alumnos fueron llevados a otra escuela para ser recogidos por sus padres.