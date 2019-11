Titubean opositores del aumento al salario mínimo

La Cámara de Representantes evalúa una medida que propone aumentar el salario mínimo en Puerto Rico, lo que ha desatado una firme oposición de parte de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), el Centro Unido de Detallistas y la Cámara de Comercio de Puerto Rico.

Este viernes, las partes tuvieron espacio para presentar sus ponencias a favor y en contra del PC2264, ante las Comisiones de Gobierno y Asuntos Laborales. Durante la vista pública, el representante Manuel Natal a los deponentes: “¿Usted puede vivir con $7.25 la hora?”. Estos titubearon.

El presidente de la Cámara de Comercio, José Ledesma Fuentes, expresó: “yo específicamente no, pero yo en mi caso sí tengo ciertas medidas de austeridad y de reducción de costos, o sea que si fuese así, simplemente aumento mis horas”.

Por su parte, el presidente del Centro Unido de Detallistas, Jorge Argüelles Morán, indicó que tendría que realizar ajustes, “pero hay muchas personas que viven con ese salario”.

En el caso del vicepresidente de MIDA, Manuel Reyes Alfonso entendió que la respuesta no es una sencilla, y evitó responder categóricamente si podría o no vivir con el salario mínimo actual. “Ciertamente tendría que hacer ajustes. Yo no empecé ganándome lo que me gano hoy en día”.

Previo a la pregunta, Natal planteó que según estudios realizados por economistas, “ese $7.25 la hora del 2009 ahora se establece que es un cerca de $6.40, quizás menos”. Por otro lado, el economista Phillip Escoriaza recurrió a su cuenta de Twitter para reaccionar a las respuestas de los deponentes ante la pregunta del representante Natal.

“Cuando no se vive a $7.25 la hora, pues claro que hay titubeo y se dice que “no es tan sencillo” decir que no es posible vivir con tan poco. La actitud es “allá los demás” y que no se metan con los accesos y privilegios - todo es lucro personal y nada de visión para el país”, escribió.

