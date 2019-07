Todo listo para la marcha “Somos Más”

Tras la renuncia anoche del gobernador Ricardo Rosselló, muchos ciudadanos se alistan para unirse a la marcha "Somos Más", convocada por el cantante René Pérez, mejor conocido como Residente, ante la crisis política que vive Puerto Rico.

Video: Renuncia Ricardo Rosselló

Su salida será efectiva el 2 de agosto. (Publicado hace 4 horas)

Se espera que los presentes hagan reclamos sobre el País, pero también qu celebren la dimisión de Rosselló que sería efectiva el viernes, 2 de agoto a las 5:00 p.m.

Esta es la segunda marcha durante la presente semana, luego que se filtrara un chat -entre Rosselló y varios funcionarios gubernamentales- donde realizaron controversiales expresiones sobre personas y suceso del País.

El pasado lunes se realizó un Paro Nacional para exigir la dimisión del aún Ejecutivo, al que asisitieron miles de personas.

Artistas se unen al reclamo del pueblo

Bad Bunny, Ricky Martin, Ednita Nazario, Karla Monroig, entre otros, piden la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. (Publicado lunes 22 de julio de 2019)

Sigue nuestro cobertura minuto a minuto:

9:10 a.m. | La marcha estaba supuesta a comenzar a las 9:00 a.m., pero no hay señales en esa dirección. Decenas de personas aguardan en intersección de la Chardón, antes de la avenida Roosevelt.

8:45 a.m. | Residente, persona que convocó este evento, no se ha pronunciado durante esta mañana por redes.

7:30 a.m. | Autoridades confirman que "Somos Más" tendrá como punto de origen la avenida Luis Muñoz Rivera, esquina con la avenida Roosevelt. La marcha llegaría hasta el estadio Hiram Bithorn.

