Torre “peligrosa” arruinó la Navidad a 3,000 personas

Una pesadilla que empezó el día previo a la Navidad todavía no acaba para cerca de 3,000 personas en Sidney, Australia. Los vecinos de la Torre Opal buscan respuestas luego de que tuvieron que evacuar el edificio por segunda vez en cuatro días para que la compañía y los bomberos investiguen el riesgo potencial debido a grietas que han aparecido en algunos pisos de la torre.

Los servicios de emergencia tuvieron que acudir a la torre el pasado 24 de diciembre después de que algunos residentes denunciasen que habían oído como se agrietaba el edificio durante esa mañana. El mismo lunes algunos residentes regresaron a sus apartamentos en un edificio de 36 pisos de Sydney, evacuado cuando se escucharon grietas y un muro interno de soporte falló.

Alrededor de 3,000 personas fueron evacuadas el lunes de la recién inaugurada Opal Tower con vista al Parque Olímpico de Sydney, mientras los servicios de emergencia establecieron una zona de exclusión de más de media milla y los ingenieros examinaron el edificio por temor a que se derrumbara.

Se encontraron grietas en las paredes del piso 10, y 51 apartamentos fueron declarados inseguros. La policía escoltó a los residentes de esos apartamentos para recuperar sus pertenencias, pero se vieron obligados a pasar la Navidad en otros alojamientos.

Poco después de la medianoche, la policía permitió que los residentes del resto de los 392 apartamentos del edificio regresaran a sus hogares. La comisionada adjunta interina de la policía de Nueva Gales del Sur, Julie Boon, dijo a la prensa que un muro de apoyo interno falló.

"Ha sido un momento particularmente frustrante para los residentes y estamos muy conscientes de que están dispuestos a ir a casa la noche antes de Navidad", dijo Boon en ese momento. "Este es un edificio grande y es fundamental que la seguridad de los residentes sea lo primero".

El edificio de $165 millones se había completado en agosto. Algunos residentes dijeron que probablemente no regresarían porque no se sentían seguros. La residente Lisa Bridgett, quien fue evacuada con sus dos hijos, dijo a la Australian Broadcasting Corporation que no era la Navidad que ella había previsto.

"Es solo que mis hijos están en esa edad en la que es realmente emocionante y las pequeñas cosas que haces en la Nochebuena son poner las galletas para Papá Noel. y todo ese tipo de cosas que se van a perder ", dijo. "Estoy muy triste por ellos porque se van a perder este año".

Ingenieros y gerentes de construcción continúan monitoreando la situación y no se cree que los residentes puedan regresar antes de año nuevo a casa si es que eso fuera posible.