Toys R Us lanza rebajas en tiendas que serán cerradas

Toys R Us perdió mercado ante competidores que venden a través de internet.

La compañia Toys R Us ha recibido la aprobación de la corte para seguir adelante con sus planes de cerrar alrededor de 180 tiendas después de declararse en bancarrota, lo que incluye a las tiendas Toys R Us y Babies R Us, en todo Estados Unidos.

Según estos planes, a partir de este miércoles comenzarán las ventas de liquidación en esos establecimiento, según dijo la compañía. Los descuentos en los artículos serán de hasta un 30 por ciento, para comenzar. Los cierres también comenzarán este mes y se extenderán hasta mediados de abril de este año.

A medida que Toys R Us reestructure sus activos, la compañía también actualizará una serie de ubicaciones existentes para dejar de ser tiendas compartidas entre Toys R Us y Babies R Us.

La compañía dijo que todos estos esfuerzos tienen el objetivo de hacer de Toys R Us "más viable y competitivo" en la industria minorista actual. Toys R Us ha perdido una gran cuota del mercado ante competidores como Amazon, Target y Walmart, lo que ha hecho que más marcas de juguetes se vendan directamente a los consumidores.