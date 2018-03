Fuentes: Toys R Us presentaría su plan de liquidación

Si Toys R Us llegara a completar este proceso, lo más probable sería que cerraran las 800 tiendas que mantienen en Estados Unidos.

La cadena de juguetes Toys R Us está preparando una moción judicial que contiene su plan de liquidación, según le informó una fuente familiarizada con la situación a CNBC.

Las fuentes también le dijeron a CNBC que Toys R Us no cumplió un pago a algunos vendedores y no respondió a las llamadas.

Entre tanto, un alto ejecutivo de Toys R Us dijo a NBC News que los documentos judiciales podrían presentarse el miércoles después de la medianoche en el tribunal federal, lo que daría lugar al eventual cierre de todas las tiendas de Estados Unidos debido a un "cierre lento".

Si Toys R Us llegara a completar este proceso, lo más probable sería que cerraran las 800 tiendas que mantienen en Estados Unidos. Esto sería un golpe para la industria del juguete, pues Toys R Us ha representado entre el 15 al 20 por ciento de las ventas de juguetes en los Estados Unidos el año pasado, según la analista de Jefferies Stephanie Wissink.

Toys R Us se negó a comentar sobre la historia. Las fuentes solicitaron el anonimato sobre la información porque es confidencial.

Sin Toys R Us para vender sus productos, los fabricantes de juguetes deben confiar en Amazon y competir por el limitado espacio de almacenamiento en las tiendas de gran tamaño. Según esto, se estima que hasta un 15 por ciento de todas las ventas de juguetes de Toys R Us podrían perderse para siempre.

Las acciones de la juguetera Mattel han caído un 8 por ciento desde que CNBC informó que el minorista consideraba hacer una declaración de bancarrota en septiembre, mientras que las acciones de su rival Hasbro cayeron un 4.6 por ciento.

Toys R Us tiene programada una audiencia el jueves en la corte de bancarrota.