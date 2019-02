Tribunal rechaza parte de la demanda de UPR contra la HEEND

La jueza superior de San Juan, Lauracelis Roques Arroyo declaró no ha lugar parte de la demanda que presentó la administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en la que pedían un cese y desista a la Hermandad de Empleados Exentos y No Docentes (HEEND) para que no obstruyan el paso a la sede de administración con sus manifestaciones, mientras citó una vista para la tarde de hoy lunes.

“Evaluada detenidamente la Demanda de Entredicho Provisional, Interdicto Preliminar y Permanente, presentada por la UPR, el Tribunal concluye que ésta no cumplió estrictamente con los requisitos necesarios y mandatorios para que este Tribunal pudiese conceder el entredicho provisional. Este Tribunal declara No Ha Lugar solamente la solicitud de entredicho provisional”, dicta la resolución judicial.

La resolución especifica que los demandantes no certificaron por escrito las diligencias realizadas para notificar a la parte demandada sobre este recurso.

Agrega que “el Reglamento General de la UPR claramente prohíbe que se interrumpan, obstaculicen, perturben las tareas regulares de la universidad, que obstaculice el libre acceso o salida de personas de las facilidades de la universidad, sus aulas o edificios, llevar a cabo piquetes, ni marchas dentro de los edificios de la universidad, entre otros. Por ello, se insta a la parte demandada a obrar de buena fe hasta la celebración de la vista de injunction permanente…”.

En una orden de citación, la jueza Roques Arroyo citó a una vista para dilucidar el injunction permanente para el lunes a las 2:00 p.m. en la sala 907 del Tribunal de San Juan.

La administración de la UPR presentó esta demanda el pasado 21 de febrero, luego que los miembros de la HEEND realizaran varias manifestaciones en el Jardín Botánico Sur, donde ubican las oficinas administrativas de la UPR. Las manifestaciones son por alegadas prácticas dilatorias en la negociación y las violaciones al convenio colectivo.

