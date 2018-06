La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Aida Díaz, reaccionó indignada ante la denuncia de que la secretaria de Educación, Julia Keleher, está reclutando personal en Estados Unidos para colocarlos en las regiones educativas alrededor de Puerto Rico.

“Lo habíamos denunciado hace un tiempo porque habíamos visto esos anuncios por internet en varios lugares de reclutamiento laboral, alzamos la voz, y a nadie le importó. Lo que está ocurriendo en el DE ha llegado a un nivel donde los que tienen la autoridad para exigir explicaciones y rendición de cuentas, no hacen nada. Me duele decirlo, pero me parece que quienes dirigen el destino de nuestro país tienen las prioridades invertidas. Somos un país en quiebra y vemos que se botan miles de libros al zafacón, no hay dinero para los niños de educación especial, cierran escuelas sin justificación y para colmo se nos ríen en la cara al menospreciar la fuerza laboral de los puertorriqueños y reclutar en Estados Unidos a unos llamados ‘mentores’ con sueldazos absurdos”, indicó Díaz en declaraciones escritas.

Díaz consideró como ilógico que con tanto talento en Puerto Rico la secretaria Keleher tenga que recurrir a contratar personal en Estados Unidos, cuando de allá vienen a reclutar a los puertorriqueños.

“Por eso es que nuestros profesionales deciden irse a buscar mejores condiciones de vida. Lamentablemente la secretaria prefiere contratar personas del extranjero con sueldos exorbitantes y a nuestros maestros les pagan una miseria y no les pagan lo que les adeudan”, dijo Díaz.

La sindicalista resaltó que en Puerto Rico hay gente bien preparada con maestrías y doctorados y están desempleados.

“Es triste saber que esta isla es una caudal de talento en todas las áreas y que estamos perdiendo a tanta gente buena por el capricho de otros. No podemos tolerarlo, tenemos que darnos la mano y ayudarnos, pero sobre todo unirnos y combatir a quienes quieren destruir el país. Necesitamos con urgencia acción de la Legislatura para detener esta falta de respeto e insensatez”, puntualizó Díaz.