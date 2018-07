Scott Pruitt, el asediado jefe de la Agencia de Protección Ambiental, renunció y se convirtió en el último funcionario en abandonar la administración de Trump.

"He aceptado la renuncia de Scott Pruitt como Administrador de la Agencia de Protección Ambiental", tuiteó este jueves el presidente Donald Trump.

Trump tuiteó que, a partir del lunes, Pruitt será reemplazado por el subdirector de EPA, Andrew Wheeler, quien asumirá como jefe interino de la agencia.

El inspector general de la EPA, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental y la Casa Blanca han estado investigando denuncias sobre el gasto de Pruitt en viajes y seguridad de primera clase, su trato con subordinados y con cabilderos, y otros asuntos.

El mes pasado, Pruitt anunció la renuncia de su asesor legal principal, la segunda partida de un asesor superior en varios días y una de media docena desde abril en medio de una ola de denuncias éticas e indagaciones federales.

La abogada, Sarah Greenwalt, debía comparecer para ser interrogada por un panel de miembros del comité de supervisión de la Cámara de Representantes que investigaban denuncias de violaciones éticas contra Pruitt.

Anteriormente, la EPA anunció la renuncia del programador de Pruitt Millan Hupp. La partida de Hupp se produjo después de que los legisladores dieron a conocer su testimonio ante el panel del Congreso. Hupp dijo que Pruitt la había guiado a la casa de caza y otros trámites personales para él, incluyendo pedirle al Trump International Hotel que comprara un colchón usado barato.

Pruitt también había sido criticado por alquilar un condominio en Washington, DC, que estaba vinculado a un grupo de presión de los combustibles fósiles. Un funcionario de ética de la EPA dijo que el alquiler de $ 50 por noche no violaba las reglas federales de ética, aunque ese precio parece ser menor que la tasa de mercado y solo le cobraron las noches que permaneció en la unidad. Su hija también se quedó en el segundo dormitorio en el verano.

Más tarde, el funcionario de ética, Kevin Minoli, dijo que le había faltado información clave cuando hizo su evaluación. Solo miró los términos del contrato de alquiler, que preveía una habitación, y no consideró el valor de la segunda habitación.

Pruitt ha sido durante mucho tiempo un campeón de la industria del petróleo y el gas, y el acuerdo -la unidad hogareña es propiedad de la esposa de Steven Hart, un cabildero registrado cuya empresa presionó a la EPA para relajar las regulaciones sobre contaminación- planteó dudas sobre la imparcialidad de Pruitt.

Un republicano que anteriormente se desempeñó como fiscal general del estado de Oklahoma, Pruitt se propuso eliminar, destruir o reemplazar numerosas regulaciones ambientales federales que se oponen a la industria y al mismo tiempo impulsar la quema continua de combustibles fósiles, que es la principal causa del cambio climático.

A principios de este año, The New York Times informó que la EPA aprobó un proyecto de una compañía representada por la firma de Hart, aunque tanto la EPA como la firma negaron cualquier conexión con el alquiler del condominio. El mismo día, The Daily Beast informó que al menos tres miembros del Congreso llevaron a cabo recaudaciones de fondos en la casa donde se hospedaba Pruitt; La EPA dijo que Pruitt no fue invitado y no asistió a los eventos.

Cuando se le preguntó acerca de esas y otras historias recientes que retrataban a Pruitt, el portavoz de la EPA le envió a NBC News esta declaración: "Desde abogar por abandonar el Acuerdo de París, trabajando para derogar el Clean Power Plan y WOTUS de Obama y limpiar los tóxicos sitios Superfund que tienen languideciendo desde hace décadas, el Administrador Pruitt se enfoca en promover la agenda de certeza regulatoria y administración ambiental del presidente Trump ".

Pruitt también ha sido criticado por eludir la Casa Blanca para dar dos aumentos de asistentes cercanos, que en conjunto sumaron más de $ 80,000. Debido a que los asistentes fueron nombrados por razones políticas, la Casa Blanca tuvo que firmar los aumentos, pero los rechazó. Luego, la EPA recurrió a una provisión del Agua Potable Segura que permite al administrador contratar personas sin aprobación y que se utilizó en el pasado para contratar especialistas. Después de que The Atlantic descubrió los aumentos, Pruitt los culpó a su personal y dijo que nunca deberían haber sido premiados.

Él ha estado bajo escrutinio para frecuentes viajes financiados por los contribuyentes, que ha incluido boletos de avión de primera clase. Aunque las reglamentaciones federales suelen exigir que los funcionarios federales viajen en autocar, el jefe de la EPA ha dicho que necesitaba sentarse en asientos de primera calidad debido a problemas de seguridad.

Los viajes de Pruitt a la EPA también han incluido escalas durante todo el fin de semana en su casa en Tulsa. El jefe de la EPA es ampliamente mencionado en Oklahoma como un posible sucesor del senador James Inhofe, el octogenario senador republicano del estado que se espera que se retire al final de su mandato actual.

Pruitt es el último alto funcionario de la administración Trump en renunciar o ser despedido. El jefe de la Secretaría de Asuntos de Veteranos, David Shulkin, fue derrocado a fines de marzo después de que chocara con los designados políticos en su administración. Antes de él, el consejero de seguridad nacional H.R. McMaster anunció su renuncia y el Secretario de Estado Rex Tillerson fue derrocado.