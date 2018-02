Sin acuerdo migratorio Trump amenaza con cerrar gobierno

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con hacer un paro administrativo del gobierno en caso de que no se pueda llegar a un acuerdo sobre el debate de su política migratoria.

"Si no nos deshacemos de estos temas ... hagamos un cierre, hagamos un cierre y vale la pena por nuestro país. Me encantaría ver un cierre si no nos ocupamos de esto" dijo en una reunión en la Casa Blanca frente a funcionarios, congresistas y agentes de la ley que analizaban la "amenaza" que supone la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), mientras prosigue el debate en el Congreso para solucionar la situación de miles de jóvenes indocumentados.

"Continúen matando (hablando de MS-13), si no hay un cambio sobre las pandillas, tendremos un cierre, y vale la pena por nuestro país, vale la pena tener un cierre, ciérrenlo", enfatizó. Dijo: "Me encantaría ver un cierre", si los demócratas se niegan a respaldar sus propuestas de inmigración.

El presidente arremetió contra la "estupidez" de la ley de inmigración del país. Trump ha propuesto fuertes recortes en la inmigración legal y aumentos en la seguridad fronteriza, incluyendo un muro fronterizo, a cambio de una protección continua contra la deportación de cientos de miles de inmigrantes que fueron traídos a los Estados Unidos cuando eran niños y viven ilegalmente. Los demócratas se han resistido a las propuestas de Trump.

El desacuerdo sobre la inmigración forzó un cierre gubernamental de tres días en enero. "El mundo se está riendo de nosotros porque no pueden creer estas políticas, no las tienen. Podría nombrar a 15 de ellos en este momento...Y si tenemos que cerrarlo porque los demócratas no quieren seguridad...no quieren ocuparse de nuestro ejército ... Entonces, cerrémoslo. Iremos con otro cierre", comentó.

Hace una semana, en su discurso sobre el Estado de la Unión, Trump llamó al Congreso a acabar con los "vacíos legales" que han "permitido que la MS-13 y otros criminales" entren a Estados Unidos.

Trump ha vinculado en numerosas ocasiones la inmigración ilegal con el auge de la criminalidad, y volverá a poner el acento en la violencia de la Mara Salvatrucha en un momento en el que la Casa Blanca y el Congreso tratan de impulsar una reforma que solucione la situación de miles de jóvenes indocumentados apodados "soñadores".

"Necesitamos que los demócratas sean más duros en la frontera, y con la inmigración ilegal. ¡RÁPIDO!", escribió este martes Trump en Twitter, al lamentar la muerte de un jugador de la liga profesional de fútbol americano, Edwin Jackson, que fue presuntamente atropellado por un guatemalteco indocumentado que manejaba bajo el efecto del alcohol.

A finales de enero, Trump propuso al Congreso en enero una reforma que permitiría acceder a la ciudadanía a 1.8 millones de indocumentados que llegaron a EEUU de niños, a cambio de 25,000 millones de dólares para construir el muro y reforzar la seguridad fronteriza, y de una serie de cambios al sistema de migración legal.

La cifra de 1.8 millones de inmigrantes es superior a los 690,000 "soñadores" que están protegidos de la deportación por el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), cuya vigencia expira en marzo por orden de Trump.

Pero la propuesta del presidente ha recibido una respuesta fría entre los demócratas, y Trump ha subrayado que no aceptará ningún plan que no incluya fondos para el muro en la frontera con México y aborde sus otras prioridades, como las trabas a la reunificación familiar de los inmigrantes legales.

"Si los demócratas se oponen a este acuerdo, es que no van en serio en su apoyo a DACA, sino que lo único que quieren son fronteras abiertas", afirmó Trump en otro tuit.

A la reunión en la Casa Blanca asistieron el jefe de gabinete de Trump, John Kelly; la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kirstjen Nielsen; varios agentes migratorios, cinco congresistas y los sheriff de tres condados en Maryland, Virginia y Massachusetts.

La Mara Salvatrucha, una pandilla que nació en Los Ángeles en la década de 1980, cuando miles de salvadoreños emigraron a EEUU para huir de la guerra civil en su país, cuenta con unos 10,000 miembros en todo el territorio estadounidense, según cifras del Departamento de Justicia.