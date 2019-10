Trump se presentó ante cientos de simpatizantes en Dallas

Más Videos (1 of 9)

TEXAS - El presidente de Los Estados Unidos, Donald J. Trump, cerró la noche del jueves ante cientos de simpatizantes que se reunieron en el American Airlines Center en Dallas.

Entre aplausos, gritos e interrupciones, el mandatario reiteró sus políticas sobre diferentes temas como inmigración, el muro en la frontera, economía, agricultura, e incluso habló contra sus competidores demócratas.

Cierran parte del centro de Dallas

Miles de simpatizantes esperan al Presidentes Trump para un evento masivo en el American Airlines Center. (Publicado viernes 18 de octubre de 2019)

En su discurso para continuar con el apoyo de sus simpatizantes, el presidente también habló sobre el por qué es importante que continúe en el mandato. Trump también habló sobre temas, a los que llama "la falsa trama rusa", los cuales describió como una sucia campaña.

Desde dos días antes, cientos de simpatizantes del presidente esperaron afuera del American Airlines Center para obtener los mejores lugares para el evento que estaba programado para las 7 p.m.

Trump tuvo varios eventos en el área metropolitana de Dallas/Fort Worth para recaudar fondos para su campaña, pero su evento masivo fue el de la tarde, al cual cientos acudieron.

Pero las protestas ante la llegada del presidente tampoco se hicieron esperar, y decenas de personas llegaron con pancartas para demostrar su inconformidad con el presidente.



Al mediodía estuvo en el condado Johnson, donde recorrió la nueva fábrica de Louis Vuitton en las afueras de la ciudad de Keene, donde desplegaron miles de banderas estadounidendes y alfombras rojas, blancas y azules en las calles.

Autoridades les hicieron un llamado a los residentes y aquellos que trabajan en el centro de la ciudad porque a partir de las 9 a.m. se cerraron las calles Olive Street y All Star Way (Entre N. Houston Street y Victory Avenue).

También, N. Houston Street y Victory Avenue (entre All Star Way y Olive Street) fueron cerradas a partir de las 5 p.m. Todo regresó a su normalidad tras el final de la visita del presidente Trump.