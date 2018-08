Trump niega haber violado la ley

Afirma que los pagos a dos mujeres salieron de su bolsillo, no de la campaña. (Publicado hace 27 minutos)

Michael Cohen lo dejó bien claro bajo juramento: el entonces candidato Donald Trump le ordenó que violara la ley durante la campaña presidencial, con el fin de influenciar la elección.

Pero eso no es lo que dice el hoy presidente. En una entrevista con la cadena Fox este miércoles, el mandatario aseguró que los pagos que se hicieron no salieron del dinero de su campaña, sino de su bolsillo, y que por lo tanto, no violó la ley.

Sin embargo, el abogado de Cohen, Lanny Davis, aseguró que Donald Trump violó la ley y que no hay duda al respecto.

Davis dijo además que Cohen está preparado para divulgar todo lo que sabe, desde posible cooperación de la campaña del ahora presidente para intervenir en la elección, hasta actividad inapropiada que se llevó a cabo en la Fundación Trump.

“Lo que el señor Cohen está diciendo es que él actuó conforme a las instrucciones que le dio el presidente Trump, en aquel entonces candidato. Si eso es cierto y lo pueden probar, hay la posibilidad de que el fiscal en Nueva York pueda presentar cargos contra el presidente Trump”, dijo el analista Phillip Escoriaza.

Cohen dijo bajo juramento que violó las leyes de financiamiento de campaña en 2016, al haberle pagado a dos mujeres que supuestamente tuvieron relaciones íntimas con Trump, algo que, según Cohen, hizo porque el entonces candidato se lo pidió.

Cohen, quien trabajó para Donald Trump por alrededor de 10 años, además se declaró culpable de fraude bancario y evasión de impuestos. Podría pasar hasta cinco años tras las rejas.

Más allá de las implicaciones legales, queda por verse cómo todo esto afecta al presidente y a su partido políticamente en las elecciones de medio término en noviembre.