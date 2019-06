“La odio”: Trump y la foto de padre e hija muertos en frontera

El presidente Donald Trump reaccionó al ser cuestionado sobre la terrible fotografía de un padre con su hija de un año y medio fallecidos ahogados cuando intentaron atravesar el río Bravo para llegar a Estados Unidos.

"La odio. Y sé que eso (esas situaciones) podría detenerse inmediatamente, los demócratas necesitan cambiar las leyes, entonces ese padre que probablemente era un hombre maravilloso con su hija, cosas como esas no ocurrirían en un viaje a través del río, no pasaría esa peligrosa travesía", afirmó el presidente en respuesta a la pregunta sobre si la foto hacía que repensara algo su política migratoria.

Más temprano, la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi le dijo a The Associated Press que esperaba que esa foto sacudiera la conciencia del gobierno de Trump.

La fotografía se diseminó por internet esta semana y atrajo la atención del Congreso estadounidense en momentos en que los legisladores trabajaban para proveer 4,500 millones en ayuda humanitaria para personas detenidas cuando cruzaban la frontera desde México.

Pelosi dijo que Estados Unidos está ignorando “sus obligaciones con la humanidad” y que ella espera que la imagen muestre que “se puede hacer algo mejor”.

La legisladora demócrata dijo que “hemos tenido muchos retos a la conciencia” que no han alterado el debate de inmigración, pero dijo que espera que esta foto cambie eso.

Trump al mediodía de este miércoles, antes de viajar a Osaka, Japón, para la Cumbre del G20, dijo que sobre el caso de la foto que son los demócratas los que deben reaccionar.

"Si ellos fijaran las leyes, no tendrías eso. La gente está subiendo, está transitando por el Río Grande, es un poco duro, puede ser un río muy complicado. Quiero decir, hay momentos en que cruzar el Río Bravo es muy peligroso dependiendo de la época del año y las condiciones y la rapidez del agua, y tenemos muchos guardias allí. Pero la gente evade a los guardias", indicó Trump.

"Si tuviéramos las leyes correctas, los demócratas no nos están permitiendo tenerlas, esas personas no estarían subiendo, no estarían intentando. Estamos construyendo el muro, está en construcción, hay buena parte en construcción. Tendremos más de 400 millas para finales del próximo año. Pero es muy importante, ellos (los demócratas) pueden cambiarlo muy fácilmente para que la gente no venga y no muera".

Por su parte, la madre del hombre que se ahogó junto con su hija de casi 2 años dijo que siente un vacío que “no lo puede llenar nadie”. Rosa Ramírez dice que le rogó a Óscar Alberto Martínez Ramírez que no se fuera y, de tener que hacerlo, dejara a la pequeña Valeria con ella.

Ambos fueron arrasados por la corriente el domingo cerca de Matamoros, México, y Brownsville, Texas. Una fotografía de sus cadáveres muestra a la niña metida en la camiseta de Martínez y abrazando a su papá del cuello.

Ramírez le dijo a Associated Press el miércoles que ver la imagen fue “duro” e “impactante”, pero que al mismo tiempo “me da ternura”. “Se ve cómo la protegió, murieron abrazados”, dijo.