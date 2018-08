Trump pide a Pompeo que no vaya a Corea del Norte por falta de avances El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo. EFE/Archivo

WASHINGTON- El presidente Donald Trump dijo este viernes que ha pedido al secretario de Estado, Mike Pompeo, que cancele el viaje que tenía previsto realizar a Corea del Norte la próxima semana al considerar que "no se están realizando suficientes progresos" en las negociaciones entre ambos países.

"Le he pedido al secretario de Estado, Mike Pompeo, que no vaya a Corea del Norte esta vez, porque tengo la sensación de que no se están realizando suficientes progresos en relación con la desnuclearización de la Península de Corea", señaló Trump en su cuenta personal de Twitter.

El jueves el propio Pompeo aprovechó la presentación del nuevo enviado especial de EEUU para Corea del Norte para anunciar que tenía previsto viajar al país asiático la semana que viene.