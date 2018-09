Trump estalla por crítica anónima en el New York Times

El presidente Donald Trump dice que es "realmente una desgracia" que se haya publicado un artículo de opinión sin firma donde le critican y supuestamente fue escrito por un alto funcionario de su administración.

La pieza fue publicada en línea el miércoles por The New York Times y Telemundo no ha podido verificar de manera independiente su autenticidad.

En respuesta, Trump dice del Times: "No les gusta Donald Trump y no me gustan".

En el artículo de opinión, el supuesto alto funcionario de la administración no identificado hace sonar una alarma sobre la "amoralidad" de Trump y el estilo de liderazgo "impetuoso" y se dice ser miembro de la "resistencia" al interior de la Casa Blanca.

El escritor agrega que los asesores de Trump están al tanto de las fallas del presidente y "estamos tratando de hacer lo correcto, incluso cuando Donald Trump no lo haga". Trump describe el editorial como "sin agallas".

El supuesto escritor alega que "hubo murmullos tempranos dentro del gabinete de invocar la Enmienda 25" debido a la "inestabilidad" presenciada en el presidente.

El escritor agrega: "Este no es el trabajo del llamado estado profundo. Es el trabajo del estado estable".

Luego en un comunicado de la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders se afirma que "estamos decepcionados, pero no sorprendidos que el periódico eligiera publicar este artículo de opinión patético, temerario y egoísta (...) debería emitir una disculpa, tal como lo hizo después de las elecciones, por su desastrosa cobertura de la campaña de Trump. Este es solo otro ejemplo del esfuerzo concertado de los medios liberales para desacreditar al presidente".

Más adelante el texto oficlal apunta a que "el individuo detrás de esta pieza ha elegido engañar, en lugar de apoyar, al Presidente de los Estados Unidos debidamente elegido. Él no está poniendo al país primero, sino poniéndose a sí mismo y a su ego por encima de la voluntad del pueblo estadounidense. Este cobarde debería hacer lo correcto y renunciar ".