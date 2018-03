Trump toma desvío para evitar marcha por control de armas

La comitiva que transportó al presidente estadounidense, Donald Trump, tomó un desvío para evitar un encuentro con los participantes en Palm Beach, Florida, de la "Marcha por nuestras vidas", que este sábado también se celebró en esta localidad.

El presidente, que arribó la noche del viernes a Mar-a-Lago, la propiedad de cara al océano que posee en el sur de Florida, abandonó el Trump International Golf Club, en West Palm Beach, sobre las 14.00 hora local, y en su camino de vuelta no tomó como acostumbra la vía Southern Boulevard.

Tal como informa el medio local Palm Beach Post, la comitiva que transportó al mandatario evitó esa calle al tomar Australian Avenue y luego Okeechobee Boulevard, para finalmente llegar al club social Mar-a-Lago, al que Trump llama "Casa Blanca de invierno".

En su camino de vuelta, el presidente no solo no pudo saludar a unas decenas de seguidores sino que tampoco alcanzó a ver el cartel con el mensaje "Impeachment Now" (Juicio político ahora) que puso en marcha esta semana un grupo opositor en la zona de Southern Boulevard y la Interestatal 95.

Mientras tanto, miles de participantes en la "Marcha por nuestras vidas" se mantuvieron en Southern Boulevard y pidieron un mayor control de armas, en medio de un debate suscitado tras la matanza de 17 personas ocurrida el pasado 14 de febrero en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, en el sur de Florida.

La de Palm Beach fue una de las muchas desarrolladas en ciudades de EEUU, si bien la mayor se celebró en Washington, con la participación de unas 800,000 personas, según medios estadounidenses.

A comienzos de mes, Trump prometió a la Asociación Nacional del Rifle (NRA), el poderoso lobby que se opone a una mayor regulación de las armas, que él seguirá apoyando la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza el derecho a portar armas.

Aunque Trump no se ha manifestado hasta el momento en su cuenta de Twitter sobre las marchas desarrolladas este sábado, la Casa Blanca aplaudió en un comunicado las numerosas manifestaciones que se celebraron a lo largo del país y aseguró que "mantener a los niños seguros" es una de las principales prioridades del mandatario.

Este sábado, también el senador estadounidense Marco Rubio, muy criticado por recibir donaciones de la NRA, recordó que "muchos estadounidenses" no apoyan una mayor regulación al acceso a las armas, la principal demanda del millón de personas que salieron hoy a las calles de 800 localidades de EEUU.

"Si bien no estoy de acuerdo con todas las soluciones que proponen, respeto sus puntos de vista y reconozco que muchos estadounidenses apoyan ciertas prohibiciones de armas de fuego. Sin embargo, muchos otros estadounidenses no admiten una prohibición de armas", señaló en un comunicado el senador republicano.

Trump llegó la noche del viernes a Palm Beach, donde se ubica Mar-a-Lago, para pasar el fin de semana y de acuerdo a la agenda distribuida por la Casa Blanca no tiene prevista ninguna actividad oficial mientras se halle en el sur de Florida.