UPR anuncia nuevas becas para los que no cualificaban

A partir del presente año académico, cerca del 80 % de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) no tendrán que pagar el costo de los créditos universitarios debido a que entrará en vigor un nuevo modelo de ayudas económicas presentado por el presidente, doctor Jorge Haddock, y aprobado por la Junta de Gobierno de la institución, se informó el martes.

“A través de esta nueva política lograremos beneficiar a una mayor cantidad de estudiantes con distintos fondos de becas, al tiempo que ofreceremos incentivos adicionales a nuestros estudiantes de honor y aquellos que se destacan por sus talentos atléticos y artísticos. Este nuevo modelo de ayudas económicas representa la transformación histórica de la distribución de los fondos de becas institucionales hacia un mecanismo justo y responsable que garantiza el acceso a la educación de excelencia y alta calidad que ofrece la UPR”, explicó el presidente de la institución en comunicación escrita.

Se estima que el 50 % de los estudiantes del sistema universitario recibe la beca federal Pell en su totalidad. Estos serán elegibles para obtener becas adicionales, según lo dispone la nueva Política Institucional sobre la Otorgación de Ayudas Económicas para Estudiantes con Distinciones Académicas en la Universidad de Puerto Rico (Certificación 4, 2019-2020). Aquellos estudiantes que anteriormente solo cualificaban para recibir la beca federal Pell de manera parcial, la institución le sufragará el resto del costo de matrícula. No incluye cuotas ni laboratorios. Por primera vez se le ofrecerá ayuda económica a estudiantes que no cualifican para beneficiarse de las becas disponibles. Todo estudiante cuyo ingreso familiar no exceda $100 mil será elegible.

Por su parte, los estudiantes graduados podrán recibir hasta $1,000 por año académico, a base del criterio de necesidad económica. También podrían beneficiarse de incentivos adicionales por concepto de ayudantías de cátedra e investigación.

Este año fiscal la UPR cuenta con la cantidad de $40.3 millones en fondos de ayudas económicas, que serán distribuidos entre estudiantes subgraduados y graduados, a base del criterio principal de necesidad económica. Esta nueva política también cobijará a los empleados, sus hijos y sus cónyuges.

Además, este modelo transformará la estructura vigente sobre las exenciones de los derechos de matrícula para estudiantes con distinciones académicas reconocidas. Una vez su matrícula sea cubierta totalmente, recibirán becas adicionales a base de sus méritos y talentos. Los estudiantes elegibles a recibir matrícula de honor, atletas, artistas de conjuntos musicales y teatro podrán recibir una beca adicional de hasta $1,600.

“De esta manera, se reconoce el esfuerzo y dedicación de los estudiantes atletas y miembros de agrupaciones artísticas que representan a nuestra Universidad. Como recordarán, la Junta de Supervisión Fiscal encomendó la eliminación de la mayoría de las exenciones de matrícula. No obstante, rechazamos dicha determinación”, destacó el presidente universitario, quien agradeció la labor de los directores atléticos y rectores que formaron parte del comité para la creación de becas para los grupos atléticos.

“Nuestro objetivo principal es que todo estudiante que cumpla con las criterios académicos requeridos pueda cursar estudios en el primer centro docente de Puerto Rico. Asimismo, esperamos que esta nueva política de ayudas económicas sirva como incentivo para el reclutamiento de estudiantes de honor y aquellos que ostenten distintos talentos, tales como atléticos y musicales”, añadió.

Para acceder a los fondos, todos los estudiantes deberán completar el formulario de Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA por sus siglas en inglés). Esto, a su vez, permitirá obtener datos más certeros sobre el perfil estudiantil. Una vez completado dicho formulario, las ayudas se otorgarán de forma automática, por lo que no se requiere ningún trámite adicional.

Se les exhorta a todos los estudiantes a solicitar. El pasado año fiscal hubo un excedente de $3.2 millones del Fondo Dotal y de $1.5 millones de la beca del Plan Fiscal, los cuales serán distribuidos el presente año.

“Nuestro compromiso es continuar trabajando para allegar nuevas ayudas económicas y fondos adicionales a la institución mediante el plan que hemos trazado y la nueva estructura organizacional que nos permitirá generar ingresos a través de la filantropía, contrataciones y servicios al sector público y privado, así como propuestas federales”, añadió Haddock.

“La Universidad de Puerto Rico es un pilar para el desarrollo socioeconómico de nuestra isla y la formación de capital humano. Nuestra prioridad es asegurar que permanezca como una institución pública, accesible y de calidad”, concluyó.