Un villalbeño será jefe adjunto de FEMA

En días recientes, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés) nombró al puertorriqueño, Dan Santiago, al cargo de Jefe Adjunto de Administración para Puerto Rico e Islas Vírgenes.

Según se informó en declaraciones escritas, el joven villalbeño regresa a la isla, luego de desempeñarse por más de una década como Jefe Financiero en la Oficina de Autogobierno del Departamento del Interior de los Estados Unidos (Office of Self Governance US Department of the Interior), con base en Washington, D.C.

Esta oficina está adscrita a la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno de Estados Unidos.

Santiago, contador de profesión, tiene a su cargo alrededor de seis divisiones de FEMA en Puerto Rico e Islas Vírgenes. Entre estas figuran las divisiones de finanzas, recursos humanos, contratos, adiestramientos, entre otros.

De igual forma, el exmilitar del Army, tiene entre sus responsabilidades la jurisdicción sobre la división que audita los desembolsos de FEMA realizados por el gobierno de Puerto Rico para certificar su cumplimento con las regulaciones federales.

