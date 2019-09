Madre hispana con cáncer busca justicia para su hija

LOS ÁNGELES — Una adolescente de 14 años fue víctima de abuso sexual en un colegio de Santa Ana, aseguró a Telemundo 52 la madre, quien libraba una batalla contra el cáncer al momento de la supuesta agresión.

Las autoridades informaron que el presunto sospechoso y la víctima se conocieron en el colegio de Santa Ana donde se reportó la presunta violación.

El incidente se denunció hace meses pero esta tarde la policía confirmó a Telemundo 52 que tiene a un sospechoso bajo arresto.

La madre, que no reveló su identidad, dijo estar física y emocionalmente destrozada después de que su hija de 14 años le confesara que había sido víctima de abuso sexual.

“¿Por qué hizo eso [el presunto abusador sexual] sabiendo que él era mayor de edad y que mi hija era una niña de 14 años?, ¿por qué lo hizo?, ¿por qué violar niñas?”, se preguntó la madre.

El lunes pasado la Policía de Santa Ana arrestó a Kenji Kina, de 20 años y lo acusó del crimen.

“No teníamos el nombre del sospechoso, pero con ayuda del colegio, del guardia de seguridad y la colaboración de los detectives de Santa Ana, se pudo identificar al sospechoso”, señaló Roberto Rodríguez, comandante de la Policía de Santa Ana.

El detenido fue identificado como estudiante del colegio comunitario de Santa Ana, donde supuestamente ocurrió la agresión sexual.

La menor es alumna de la escuela intermedia College que se encuentra en los predios del colegio. “Mi hija no quiere salir. Mi hija no quiere estudiar. Mi hija está frustrada”, dijo la madre de la supuesta víctima.

Agregó que la presunta violación ocurrió el 14 de febrero en un salón del colegio, pero que la hija no la reportó debido a que ella se encontraba en cama luchando contra el cáncer.

“Por más quimioterapia que me dan, mi enfermedad no avanza, y yo me siento frustrada por todo eso, porque siento que todo esto me está matando a mí por dentro también”, dijo la mamá.

La mujer dijo querer hablar con Telemundo 52 para que otros padres hablen con sus hijos que van a clases o acuden a programas donde también asisten estudiantes adultos.

La familia de la menor también tiene otro pendiente. “El [presunto sospechoso] puede pagar la fianza y salir de ahí y a mí me va a matar. ¿Cómo cree que me siento yo como madre al saber que en cualquier momento me pueden matar a una hija?” agregó.

El estudiante detenido enfrenta varios cargos por delitos sexuales a una menor de edad y se le impuso una fianza de $150,000.