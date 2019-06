Más Videos (1 of 9)

Una paramédica denunció, a través de un vídeo en Facebook, como una mujer falleció este pasado sábado, 3 de junio, porque una ambulancia supuestamente tardó demasiado en llegar.

“Yo presencié, por primera vez en 19 años (como paramédico), como una vida se perdió por culpa del maldito Sistema. Si me quieren llevar a agencia o procesarme, no me importa. Vi una persona morirse porque se tardaron 30 minutos en llegar”, dijo Glorivee Acevedo con la voz entrecortada.

“Se perdió una vida por culpa del maldito Sistema”, denuncia paramédica

Se trata de un accidente que ocurrió este pasado sábado, 1 de junio, en Patillas. (Publicado lunes 3 de junio de 2019)

La paramédica, quien estaba en el área por un evento deportivo, se topó con este aparatoso accidente que cobró la vida de María Reyes. Acto seguido, y con el equipo básico que tenía, optó por ayudar.

Según el audiovisual, que dura unos 12 minutos, Acevedo lleva generalmente consigo “un bulto, pero no lo suficiente".

Luego, y tras sacar a la fémina del vehículo colisionado, la paramédica dio compresiones a Reyes por sobre 25 minutos. Sin embargo, esta murió por un aparente fallo respiratorio.

Otras tres personas resultaron heridas en este hecho, quienes fueron llevadas al hospital Menonita de Guayama.

Acevedo aseguró que llevará este incidente a los foros pertinentes.

Mira aquí nuestra programación en vivo.