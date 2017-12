DETALLES DESTACADOS Stormy se escapó dos veces en un mismo día del nacimiento viviente en Old City.

El animal, de 1,600 libras, fue rescatado por patrulleros estatales y locales.

La vaquita alcanzó a llegar a la Interestatal 95 en su primer intento de fuga.

La desaparición de una vaca, por segunda ocasión en una misma mañana, generó una búsqueda masiva por parte de autoridades estatales y locales el Filadelfia para regresarla al pesebre navideño donde estaba albergada.

Se informó que la huída de "Stormy", una vaca de siete años, se escapó este jueves por la mañana. El animal formaba parte de una representación viviente del nacimiento de Jesús albergada en el vecindario de Old City.

La vaca recorrió varias calles y llegó hasta la salida de la I-95 donde finalmente fue acorralada por las autoridades.

Stormy figura como una de las atracciones del nacimiento viviente de Old First Reformed United Church of Christ. El escape del animal se registró a eso de las 6:30 a.m.

La vaca fue guiada hasta un estacionamiento bajo techo para amarrarla y continuar el trayecto hasta su guarida. La policia local bloqueó las carreteras alternas entre 4th Street mientras Stormy se dirigía a su destino en la iglesia.

El animal de 1,600 libras había huído de la misma manera unas cuatro horas antes. Los patrulleros de Pensilvania pudieron acorrarlarla sin que resultara herida.

"Contamos con un oficial que es propietario de un establo y conoce como trabajar con caballos al sur de Nueva Jersey. Nos ayudó mucho su intervención", dijo Tim Devlin, sargento de la policía de Filadelfia.

Devlin agregó que "él fue el que tomó el liderazgo en este rescate y acorraló al animal".

Reporte: creen que leche de chocolate viene de vacas marrones

Un estudio dice que casi la mitad de los adultos no sabe de dónde proviene. (Publicado martes 20 de junio de 2017)

El pastor Michael Caine dijo que parece que alguien rompió el cerco de madera donde duerme Stormy, por lo que la vaca salió despavorida.

La policía de Filadelfia bromeó con el rescate y publicó en su cuenta de Twitter:"La vaca está fugada nuevamente. No podemos creer que estamos informando esto", lee el mensaje.