Un veterano de la Marina de Estados Unidos fue condenado a 10 años de prisión en Irán, dijo el sábado su abogado. Sería el primer estadounidense en prisión en ese país desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo.

Aunque el caso contra Michael R. White aún no está claro, se produce cuando Trump ha adoptado un enfoque de línea dura con Irán al sacar a EEUU del acuerdo nuclear de Teherán con las potencias mundiales.

Irán, que en el pasado ha utilizado su detención de occidentales y de doble nacionalidad como palanca en las negociaciones, aún tiene que informar sobre la sentencia de White en los medios controlados por el estado. Su misión enlas Naciones Unidas no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

"Obviamente, la preocupación es que los iraníes estén usando esto como una herramienta contra Estados Unidos, dados los demás individuos que están bajo custodia", dijo el abogado Mark Zaid, con sede en Washington, a The Associated Press.

El arresto de White fue reportado por primera vez por IranWire, un servicio de noticias en línea dirigido por expatriados iraníes, que entrevistó a un exprisionero iraní que dijo que se reunió con White en la prisión de Vakilabad en la ciudad noreste de Mashhad en octubre.

Desde entonces, White ha sido condenado por insultar al líder supremo de Irán y publicar información privada en línea, dijo Zaid. Agregó que la información que rodea el caso sigue siendo vaga.

Se enteró de la sentencia del Departamento de Estado de EEUU, que a su vez se enteró del gobierno suizo, que vela por los intereses estadounidenses en Irán.

El Departamento de Estado dijo el sábado por la noche que estaba "al tanto de la detención de un ciudadano estadounidense en Irán". "No tenemos mayor prioridad que la seguridad y protección de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero", dijo, sin dar más detalles sobre el caso.

El New York Times reportó por primera vez la sentencia de 10 años de White.

La madre de White, Joanne White, le dijo al Times que su hijo, que vive en Imperial Beach, California, fue a Irán para ver a una mujer que ella describió como su novia y que había reservado un vuelo para el 27 de julio a San Diego.

Ella presentó un informe de persona desaparecida ante el Departamento de Estado después de que él no abordara el vuelo. Agregó que él había estado recibiendo tratamiento para un tumor de cuello y tiene asma.

White trabajó como cocinero en la Marina de Estados Unidos y dejó el servicio hace una década.

Zaid dijo el sábado que White aparentemente viajó a Mashhad sin informar con anticipación a la mujer. Sigue siendo difícil para los estadounidenses obtener visas para Irán, 40 años después de la Revolución Islámica y la crisis de rehenes en la Embajada de Estados Unidos.

"Esa es ciertamente nuestra preocupación, es que está siendo usado como un peón", dijo Zaid. "Pero estamos más en un estado de confusión que en un estado consciente".

Hay otros tres estadounidenses conocidos que se celebran en Irán. Siamak Namazi, de origen iraní, y su padre octogenario Baquer, un exrepresentante de UNICEF que se desempeñó como gobernador de la provincia de Khuzestan, cumplen condenas de 10 años por cargos de espionaje.

El comerciante de arte iraní-estadounidense Karan Vafadari y su esposa iraní, Afarin Neyssari, recibieron penas de prisión de 27 y 16 años, respectivamente.

El estudiante graduado chino-estadounidense Xiyue Wang fue condenado a 10 años de prisión por supuestamente "infiltrarse" en el país mientras hacía una investigación doctoral sobre la dinastía Qajar de Irán.

Robin Shahini, estadounidense de origen iraní, fue liberado bajo fianza en 2017 después de iniciar una huelga de hambre mientras cumplía una condena de 18 años de prisión por "colaboración con un gobierno hostil". Shahini regresó a Estados Unidos y ahora está demandando a Irán en la corte federal de EEUU.

También en una prisión iraní está Nizar Zakka, un residente permanente del Líbano que abogó por la libertad en Internet y ha trabajado para el gobierno de EEUU. Fue sentenciado a 10 años por cargos relacionados con el espionaje.

El exagente del FBI Robert Levinson, quien desapareció en Irán en 2007 mientras se encontraba en una misión no autorizada de la CIA, sigue desaparecido. Irán dice que Levinson no está en el país y que no tiene más información sobre él, aunque su familia responsabiliza a Teherán por su desaparición.