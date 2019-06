Más Videos (1 of 9)

Un hospital veterinario de Boston recibió una gran sorpresa recientemente cuando una familia trajo a su bulldog después de que dejara de comer.

El Angell Animal Medical Center encontró 19 chupones para bebés en el estómago del perro.

Todo comenzó en abril cuando la familia Wellesley notó que su perro Mortimer, de 3 años, comenzó a tener náuseas antes de las comidas. Su dueña, Emily Shanahan, llevó a Mortimer al veterinario, quien le recetó medicamentos para resolver el problema.

Pero no ayudó y Mortimer finalmente dejó de comer por completo.

Shanahan fue al centro médico donde tomaron una radiografía y descubrieron los chupones.

Los veterinarios creen que Mortimer había estado tomando los chupones de los dos hijos de Shanahan a lo largo de los meses.

Los chupetes se retiraron sin cirugía y Mortimer se ha recuperado completamente y está de regreso en casa.

Por muy loca que suene la historia de Mortimer, no es la única. Los veterinarios de Angell Animal Medical Center han sacado todo tipo de artículos de las barrigas de gatos y perros: desde relojes de pulsera hasta cuchillos de queso, anillos de diamantes, cuerdas de guitarra, patitos de goma y más. ¡Mortimer no es el primer perro que se ha tragado 19 chupetes y probablemente no será el último!