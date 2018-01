Viajes a EEUU han disminuido en la presidencia de Trump

Los viajes a EE. UU. se han reducido considerablemente desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo y los nuevos datos muestran que la caída se traduce en pérdidas de $ 4.6 mil millones y 40,000 empleos que ya no existen.

Los últimos datos de la Oficina Nacional de Viajes y Turismo muestran una caída del 3.3 por ciento en los gastos de viaje y una disminución del 4 por ciento en los viajes entrantes.

La desaceleración también ha causado que Estados Unidos pierda su lugar como el segundo destino más popular del mundo para viajes al extranjero, cediendo ese honor a España.

Según estos datos, el turismo internacional a EE. UU. comenzó a menguar después de que Trump asumió el cargo, lo que provocó la llamada depresión de Trump. Los expertos dicen que las prohibiciones de viaje propuestas por Trump y el lenguaje antiinmigración han tenido un impacto negativo en la atracción de los EE. UU. para los visitantes extranjeros, además de un dólar más débil y mayores medidas de seguridad.

"No es un atrevido decir que la retórica y las políticas de esta administración están afectando el sentimiento en todo el mundo, creando antipatía hacia EE. UU. mientras afecta el comportamiento de viaje", dijo Adam Sacks, presidente de Tourism Economics, al diario The New York Times.

La Asociación de Viajes de los Estados Unidos planea lanzar una campaña "Visit US" para alentar a Washington a aceptar el impacto económico vital de los turistas extranjeros, según ha informado The Los Angeles Times.