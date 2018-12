Adamari hace anuncio tras reciente enfermedad

Más Videos (1 of 9)

Adamari López envió un mensaje en Un Nuevo Día para contar su actual estado de salud y dar a conocer cuándo volverá a formar parte de la conducción del programa matutino.

“Los quiero tanto y deseo pronto regresar”, dijo la boricua de 47 años. “Gracias a Dios me he podido recuperar bien, pero todavia me faltan unos días para estar 100% sana”.

Adamari modela trajes de baño que le regaló Maripily

La boricua mostró las piezas, que fueron regalo de su compatriota. (Publicado miércoles 5 de diciembre de 2018)

El regreso de Adamari a UND está pautado para el 7 de enero.

La presentadora fue dada de alta del hospital y se recupera en su casa de una fuerte gripe que la tuvo internada varias semanas.

Aseguran que Adamari no está embarazada

La presentadora continúa hospitalizada. (Publicado viernes 16 de noviembre de 2018)

Desde mediados de octubre que Adamari no participa del programa de Telemundo.

La boricua indicó que ha mejorado considerablemente gracias a terapias físicas y respiratorias para poder restablecerse por completo.

Alaïa se viste de doctora para curar a su mamá