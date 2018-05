En video: policía golpea salvajemente a una mujer

Más Videos (1 of 9)

La policía está investigando un hecho recogido por un video que luego se convirtó en viral, en donde se ve a un agente golpeando a una mujer mientras la arrestaba en la playa en Wildwood, Nueva Jersey.

Emily Weinman, de 20 años, oriunda de Filadelfia, fue arrestada el sábado y acusada de asalto agravado a un oficial de la policía, asalto agravado por escupir fluidos corporales a un agente de policía, conducta desordenada, resistencia al arresto, obstrucción y posesión de alcohol por ser menor de edad.

El video del arresto muestra a tres oficiales sosteniendo a Weinman en la arena. Un oficial la golpea en la parte posterior de la cabeza mientras la detienen. Una mujer en el fondo grita repetidamente "deja de resistir".

El Comisionado de Seguridad Pública de Wildwood, Tony Leonetti, le dijo a NBC10 que Weinman agredió primero a uno de sus oficiales al patearlo en la ingle y luego huir, algo que el video no muestra.

La policía de Wildwood también dice que en un momento Weinman le escupió a uno de los oficiales.

En una publicación en Facebook, Weinman dijo que ella y su amiga fueron confrontadas por primera vez por dos oficiales. Si bien admitió estar en posesión de alcohol cuando es menor de edad, Weinman afirma que no estaba bebiendo en ese momento y que el alcohol estaba cerrado.

Ella también dijo que tomó una prueba de alcoholemia que resultó negativa. Después de la prueba, Weinman dice que los agentes aún se quedaron con ella y un agente la siguió mientras ella se alejaba para hacer una llamada telefónica.

"Por lo tanto, les pregunté si no tenían algo mejor que hacer como policías que detener a las personas menores de edad por beber en la playa, diciéndoles que están pasando cosas mucho más serias", escribió Weinman. "El policía dijo: 'Te iba a dejar ir, pero ahora te multaré' y me preguntó mi nombre".

Weinman dijo que no le dio su nombre al agente porque "no hizo nada malo". Weinman afirma que el oficial anunció que iba a arrestarla y caminó hacia ella para esposarla.

"Tropecé y caí, y el policía me tiró al suelo y me golpeó en la cabeza", escribió Weinman. "En ese momento me desmayé y luché de cualquier forma posible tratando de levantarme y alejarlo de mí".

Weinman escribió que ella estaba "parcialmente equivocada" por no haberle dado su nombre al agente, pero que no quería hacerlo porque estaba asustada.

"Como dije, no hice nada malo y se pudo haber escrito cualquier cosa sobre ese papel, toda la situación era dudosa y no confiaba en el", escribió. "Especialmente considerado lo sucio puede ser el cumplimiento de la ley hoy en día".

Desde que se publicó en las redes sociales, el video generó debate, algunos apoyando las acciones de los oficiales, otros insistiendo en que la gente espere a que surja la historia completa antes de emitir un juicio y otros que condenan lo que creen es uso de fuerza excesiva por parte de los oficiales.

La policía de Wildwood dice que una investigación de asuntos internos se inició de inmediato sobre el incidente y los oficiales involucrados fueron reasignados a tareas administrativas a la espera del resultado.

"El jefe Regalbuto declaró que si bien considera que este video es alarmante, no quiere apresurarse a ningún juicio hasta que tenga los resultados finales de la investigación", escribió un vocero de la policía de Wildwood.

Leonetti también le dijo a NBC10 que están esperando ver las imágenes de la cámara corporal del oficial involucrado.

La policía le está pidiendo a cualquiera que haya presenciado el incidente y tenga más videos que se comuniquen con el Teniente Detective Kenneth Gallagher al 609-522-0222.