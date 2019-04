Más Videos (1 of 9)

BRASIL - En un insólito episodio de inseguridad, una radio brasileña transmitió en vivo a sus oyentes un violento asalto que sufrió dentro del estudio.

SOT, una radio online que transmite en el barrio Jardins, uno de los más exclusivos de Sao Paulo, emitía un programa la noche del martes cuando tres hombres armados irrumpieron.

“Gente, estamos siendo asaltados”, dijo al micrófono uno de los presentadores, y la conversación que mantenía con la cantante Grazzi Brasil y otro músico debió ser interrumpida.

Los asaltantes habían llegado hasta el lugar disfrazados de repartidores de comida. Una vez que entraron a la radio, confrontaron al equipo de producción y los invitados, y se llevaron relojes, teléfonos celulares y dos computadoras.

Lo que los delincuentes no sabían es que el asalto estaba siendo transmitido en vivo a los oyentes por una cámara que acompaña cada transmisión con imágenes a través de la web.

Unas 30 personas conectadas por redes sociales en el momento vieron cómo uno de los ladrones apuntaba con un revólver a las víctimas y las amenazaba pidiéndoles las pertenencias.

Según dijo a The Associated Press Fernando Manholer, director general de la radio, los oyentes fueron los primeros que alertaron a la policía, que llegó minutos después y no pudo capturar a los ladrones.

Mientras se concretaba el robo, uno de los miembros de la producción del programa se escondió detrás de un asiento y llamó a Manholer para avisarle del asalto, quien también llegó a la radio minutos después de que los delincuentes habían escapado.

“Mis compañeros estaban traumados, sin poder creer lo que habían vivido. Nunca había sucedido nada así”, dijo Manholer.

Aunque Brasil es uno de los países más violentos de la región, Sao Paulo, el estado más rico y poblado del país, presenta índices de delito relativamente bajos.

Según datos oficiales de 2018, el estado tiene la menor tasa media de homicidios por habitantes --10.9 cada 100,000 habitantes-- del país, que ostenta una tasa de 30.3.