Viral: sorprende modo alternativo de usar un abrelatas

Si siempre has utilizado el aparato de lado, descubrirás una nueva manera de hacerlo.

La relacionista puertorriqueña Neisha Torres-De León nunca imaginó que un video suyo utilizando un abrelatas de una manera alternativa se convertiría en viral en las redes sociales.

Neisha, quien es panelista del segmento de entretenimiento del programa “Alexandra a las 12” de Telemundo Puerto Rico, que conduce la presentadora Alexandra Fuentes, siguió las instrucciones que vio en un video en la web para abrir una lata de salsa de tomate marca Goya utilizando el aparato por la parte de arriba, en lugar de por el lado del recipiente metálico, como lo hacen muchas personas.

En el video, se ve la sorpresa de Neisha mientras confirma el éxito de su experimento. “¡Hemos estado toda la vida haciendo esto mal!”, dice entre carcajadas.

El hermano de la profesora de Comunicación con especialidad en relaciones públicas en la Universidad del Sagrado Corazón, en San Juan, la grabó mientras realizaba la prueba, y ella colgó el video en su cuenta personal de Facebook. El martes en la tarde, ya había sido visto casi 200,000 veces y compartido otras 5,300 tras despertar la curiosidad de numerosas personas que se unieron al reto y hasta hicieron sus propios videos siguiendo el ejemplo de Neisha.

“Estaba en casa de mi mamá y estábamos viendo este video que explica cómo es el uso correcto de un abrelatas. Yo lo que hice fue hacer la prueba de si en efecto ese video era correcto de cómo usar apropiadamente un abridor de latas. En efecto, yo lo confirmé. Pero yo no pedí que me grabaran ni nada, fue mi hermano que de momento prendió el celular y me grabó, y se fue viral”, narró Torres-De León a Telemundo Local.

“El abrelatas tiene unos imanes arriba, y ese imán va pegado en la tapa (de la lata), y eso hace que te dé vueltas, el imán, entonces le vas dando la vuelta y ahí te abre la lata sin necesidad de hacerlo de lado. Si te fijas, el abrelatas está como puesto encima, en vez de ir encajado de lado, que eso hace que se rompan los abrelatas”, agregó la comunicadora.

Neisha Torres-De León afirma que nunca tuvo la intención de que su video se hiciera viral y que para ella fue una sorpresa.

“Desde que se fue viral yo he visto cómo todo el mundo usaba incorrectamente el aparato”, indicó, a la vez que aseguró que “todo el mundo ha confirmado que (los abrelatas) se rompen de nada” al utilizarlos por el lado de la lata.

“¡Pero en general yo no busqué hacer esto viral ni nada! El video que debió haber sido viral fue el que yo vi para usar de referencia y hacer el mío”, expresó.