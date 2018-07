Video muestra calvario de menores en las cortes

Más Videos (1 of 9)

Si bien es un video que dramatiza el momento en que un niño se presenta solo en una corte de inmigración, no deja de causar impacta por el modo como se refleja el sufrimiento. A los pequeñines les cuelgan los pies de las sillas, mientras miran confundidos al juez que les pregunta algo en un idioma que no comprenden.

Linda Freedman es la autora de este documental, que refleja el desamparo de los menores indocumentados no acompañados al comparecer en tribunales de Inmigración de Estados Unidos. Su propósito es "inspirar a la acción" porque "cuando un niño sufre, todos sufrimos".

Nubia y su hijo de 11 años vivieron una situación similar, pues el menor estaba sentado en el tribunal sin nadie que lo apoyara. El cortometraje se titula "No Acompañado: solo en América" ("Unanccompanied, Alone in America"), con gran presencia en redes sociales.

El video nos muestra al exjuez de Oregon, William C Snouffer, interpretando a un juez del sur de los Estados Unidos. Él le pregunta a tres niños latinos si saben la razón por la cuál han sido citados a la corte, si tienen alguna idea de qué es un abogado y si tienen uno. Todos le contestan al líder de la corte negativamente a las preguntas.

la realizadora muestra a menores no acompañados, interpretados por hijos del personal de ICS y amigos, sentándose en el banquillo de los acusados, ante un juez que les pregunta si están nerviosos o si saben lo que es un abogado.

Este trabajo refleja el comportamiento de las autoridades migratorias con la política de "tolerancia cero", que ha provocado separaciones de padres con hijos durante largos períodos. “Cuando los niños aparecen en la corte de inmigración solos, 9 de cada 10 son deportados. Cuando aparecen con un abogado, las cortes de inmigración han permitido que casi la mitad de los menores se quede en EEUU”.