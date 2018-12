Una exgerente de un restaurante Chipotle está demandando a la compañía luego de que fuera despedida por protagonizar una trifulca en la que ella dice fue víctima de una agresión.

El incidente ocurrió el 5 de diciembre en un comercio de la cadena ubicado en Kirkwood, Missouri.

La presunta víctima, Rebecca Foth, dijo que una empleada que había renunciado un día antes se presentó a trabajar y ella le dijo que ya no podía estar allí.

“Yo sabía que me iba a golpear”, dijo Foth en una entrevista. “Tenía miedo. Me pegó con la mano abierta, me levantó y me metió en la parte de los condimentos”.

El presunto ataque quedó grabado por las cámaras de seguridad del lugar. Foth dijo que llamó a la policía y se llevaron arrestada a la empleada.

Pero cuando ella le contó lo sucedido a su superior, decidieron despedirla.

Foth dice que ella fue víctima de un ambiente laboral hostil y ahora exige una compensación monetaria tras su despedido. La mujer dijo que sufrió heridas en el cuello, hombros, y la espalda.