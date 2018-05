Viral: baile de niño con síndrome de Down al jugar béisbol

Más Videos (1 of 9)

Viral baile de niño con síndrome de Down en juego de béisbol

Un niño con necesidades especiales acaparó la atención de internet debido a su impresionante habilidad para bailar en medio de una jugada de béisbol.

El video fue grabado el 28 de abril en East Meadow, Nueva York, en el día de inaugural de un programa de béisbol local llamado "League of YES".

Kristine Squitieri Fitzpatrick grabó el video y lo publicó en Facebook donde ha sido compartido más de 50,000 veces.

Ella comentó que "Billy tiene síndrome de Down. También es un nuevo jugador. Hemos estado publicando videos durante 8 años todos los sábados y este se puso de moda. La League of YES es un programa de béisbol para niños con TODAS las habilidades para jugar".

Squitieri agregó que con el programa buscan "crear conciencia y esperan romper las barreras de aceptación con nuestra comunidad de necesidades especiales".

Explicó que unos 1,400 voluntarios contribuyen en el programa y los que aparecen en el video junto a Blly son de St John University.

"Sin ellos, el jonrón de Billy hubiera sido solo un jonrón pero los muchachos se emocionaron al verlo y él se entusiasmó con sus movimientos. Jaja. Sucede todo el tiempo. Pura alegría, con seguridad", dijo Squitieri.

En internet los comentarios hacia Billy alabando su estilo llegaban en avalancha. "Qué tierno", "Amo sus movimientos", "Maravilloso, Dios lo bendiga", fueron solo algunos de los mensajes.