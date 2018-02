Viejo el relato de sujeto escondido en el baúl

La supuesta historia de una mujer que se percató que había un sujeto escondido en su baúl tras haber echado gasolina en Bayamón fue compartida en la web en el 2009, según pudo corroborar Telenoticias.

Este medio se comunicó con la Policía para indagar sobre la información que corre en las redes, pero al momento, las autoridades no han podido corroborar lo publicado.

Una entrada en la página Policía Municipal Blog, que fue publicada en febrero del 2009, muestra la misma historia que se compartió el pasado lunes en una página identificada como Gaviota Paz Evelyn Tosado y que este miércoles ha sido compartida 30,500 veces.

Telenoticias le escribió al manejador o manejadora de la mencionada página para buscar al autor original del relato, pero no ha recibido respuesta.

A continuación, el mensaje que es compartido en Facebook:

ATENCIÓN ! Tengan mucho cuidado!

A las mujeres principalmente

BAYAMON , RIO PIEDRAS, SAN JUAN Tomen cinco minutos y no dejen de leer esto.

Cuidado por la seguridad de todos, pasen la información a las personas que aman. Esto es real! Fui a pagar la gasolina y eché la misma luego. Me monté en el carro, una Mitsubishi Space Wagon, y cuando voy en rumbo al condominio donde vivía, por la 65 de Infantería, veo por el retrovisor del carro que algo se mueve en la parte del baúl. Me asusté muchísimo!

Me fui por la Ave. Gándara (donde está la UPR) y vuelvo a ver el movimiento . Ahí casi me muero!

De repente reacciono y me digo a mí misma que debo parar el carro y bajarme pero pensaba a la vez que en lo que yo paraba y me bajaba a sacar el nene del asiento, la persona me podía matar o llevarse el carro con todo y muchacho.

Seguí más adelante , y a Dios gracias, en la calle donde está la escuela Vila Mayo veo una patrulla de policía. Lo que hago es impactarlos con mi carro, ó sea...sólo los toqué ... y ellos inmediatamente se salieron del carro con pistolas en mano. Ya tu sabes, ahí mismo me bajé del carro en dirección a la puerta del lado contrario donde estaba mi hijo y a la vez le gritaba a los guardias que había alguien en la parte de atrás de mi carro.

Uno de los guardias se puso al lado mío y el otro se dirigió al baúl del carro . Cuando abrió el mismo le gritó al guardia que estaba a mi lado, : "Mira lo que encontré!" , y sacaron a un tipo delgado todo sucio y hasta endrogado, pero con tremenda arma blanca en sus manos!

Se lo llevaron arrestado y luego supe que estas personas se metían en los carros mientras alguien echaba gasolina, pero en particular mujeres, y esperaban que estas se metieran en la marquesina de la casa para ahí atacarlas. Yo digo que ese día yo nací de nuevo. Claro, que también Dios en ningún momento me abandonó! Jamás he vuelto a echar gasolina en las noches y tampoco a dejar mi carro abierto mientras echo la misma. Gracias por dejarme compartir esto contigo. Dile a tus amistades que esto es real. Saca copia y pásalo a los que puedas, y si quieres también dale un "copy & paste" en correo nuevo (con copia oculta) y envíala a las personas que no puedas darle copia directa.

Esto ocurrió también en Bayamón Gardens! ¡¡¡Cuidado!!! Una amiga hizo escala en una gasolinera donde se paga en la bomba para obtener la misma. Una vez que ella llenó su tanque y después de pagar en la bomba y comenzar a salir, la voz del asistente se oyó de adentro por el altavoz.

Él le dijo a ella que algo ocurrió con su tarjeta y que el la necesitaba ... que pasara adentro nuevamente. La señora estaba confundida porque la transacción estaba completa y aprobada!

Ella le dijo que eso era un error al empleado y se proponía para dejar la gasolinera, pero el asistente otra vez la instó a entrar para pagarle o iba a tener problemas.

Ella procedió a entrar y comenzó a discutir con el asistente acerca de su amenaza, y este le dijo a ella que se calmara y que prestara atención.

Le dijo que mientras ella bombeaba gas, un tipo se metió calladamente en el asiento de atrás de su carro en el otro lado. Ell asistente ya había llamado a la policía. Ella se asustó y se asomó a tiempo de ver la puerta del carro y el tipo salir inadvertidamente. El informe es que en la iniciación de la pandilla se debe traer de vuelta a una mujer y/o su carro. Una forma que hacen esto es metiéndose debajo de los autos de mujeres mientras bombean gasolina o en tiendas de comestibles en la noche.

Están metiéndose calladamente en autos desatendidos y secuestrando a las mujeres. Por favor informa de esto a otras mujeres, jóvenes y mayores. Se más cuidadosa cuando sales y entras en el coche en la noche. ¡Si es posible, no vayan solas!

¡Esto es real! y está sucediendo aquí en Puerto Rico .

El mensaje:

1. ¡Siempre cierra las puertas del carro, aún si usted fue simplemente por un segundo!

2. Inspeccione debajo de su carro al acercarse de regreso, e inspeccione en la parte trasera antes de entrar.

3. ¡Siempre fíjese en las afueras y de otros individuos a su alrededor en general, en particular en la noche! Amigo/as por favor tomen precauciones.

CHICOS... DIGANLE A CUALQUIER MUJER QUE CONOZCAS SOBRE ESTO Gracias CHICAS: PARA QUE SE CUIDEN Y yo añadiría:

Cierre su auto aunque sea sólo para caminar unos pasos para pagar hasta el cajero cuando va a echar gasolina, el ladrón sólo necesita unos segundos para meterse a su auto.