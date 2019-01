Vilmarie Mojica anuncia su retiro del voleibol

View this post on Instagram

Por este medio quiero notificarles oficialmente mi decisión de culminar mi carrera deportiva. El voleibol ha sido mi pasión durante todos estos años y me entristece ponerle fin, pero es una decisión que he pensado hace un tiempo y llegó el momento de crear nuevos capítulos y continuar con otros proyectos. A los 8 años comencé a jugar voleibol en la Liga de Arsel en Levittown. Agradezco a Mercedes “Meche” de Jesús por la oportunidad y el cariño siempre. Más adelante en la selección juvenil, Luis “Papo” García decide convertirme de central a acomodadora y ahí es que comenzó esta gran aventura que me ha dado los mejores tiempos de mi vida. De todos mis entrenadores he aprendido y les agradezco a cada uno de ellos por sus enseñanzas. Comencé a jugar en la Liga Superior de Puerto Rico a mis 15 años de edad. En mi segundo año, me invitaron a la Selección Nacional adulta. Recuerdo que sentía miedo ante este gran reto pues llevaba solo unos meses en la posición de acomodadora. Luego de tantas prácticas, acuartelamientos y muchísimas horas de entrenamiento, me nombraron capitana del Equipo Nacional. Equipo que representé con mucha honra, orgullo y pasión. Tuve la gran bendición de poder jugar en dos ligas extranjeras. La Liga A1 de Italia y la liga de Azerbaijan. Fueron experiencias, no tan solo de crecimiento y aprendizajes como jugadora sino también de enriquecimiento personal. Mi mayor logro ha sido, sin duda alguna, jugar en las Olimpiadas de Río 2016. Mi gente, con mucha perseverancia, disciplina y deseo los sueños sí se hacen realidad! Quiero agradecer enormemente a mis padres, quienes fueron mi motor durante toda mi trayectoria. Con su dedicación, responsabilidad y amor me dieron el ejemplo perfecto para que yo emulara esas cualidades hacia el deporte que tanto me ha dado. Por medio del voleibol tengo a mis mejores amigas, logré estudiar becada y tuve la oportunidad de viajar a muchos países y conocer otras culturas. A todas mis compañeras de equipo, gracias por todas esas memorias que quedarán plasmadas en mí para siempre. Las quiero mucho! A todo el pueblo de Puerto Rico muchísimas gracias por el cariño y respaldo que me brindaron.