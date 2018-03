Otro abogado de Trump trató de callar a la actriz porno

WASHINGTON — Un importante abogado de la Organización Trump estuvo involucrado en las acciones legales para evitar que la actriz porno Stormy Daniels hablara sobre el supuesto amorío que mantuvo con el presidente Donald Trump, según muestran nuevos documentos.

Los textos del arbitraje están firmados por el abogado de la compañía Jill A. Martin y enlistan la dirección de la actriz como la del club de golf de Trump de Los Ángeles.

Michael Cohen, otro abogado de Trump, ha reconocido que hizo un pago de 130,000 dólares a Daniels al término de la campaña presidencial del ahora mandatario en 2016. Ha dicho que no le reembolsaron el dinero y que la campaña y la Organización Trump no estuvieron involucradas en la transacción.

El abogado de Daniels, Michael Avenatti, confirmó la autenticidad de los nuevos documentos a The Associated Press. La cadena CNN y el periódico The Wall Street Journal fueron los primeros medios en reportar sobre los textos.