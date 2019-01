Viral: cómo Peppa Pig revolucionó el Año Nuevo chino

Más Videos (1 of 9)

Un vídeo promocional de la película "Peppa Pig celebra el Año Nuevo chino" se volvió viral en las redes sociales del país asiático, que el 5 de febrero celebrará el Año del Cerdo con el estreno de una nueva cinta protagonizada por este entrañable dibujo animado.

Titulado "Qué es Peppa", el vídeo narra la enternecedora historia de un anciano que emprende un hilarante viaje para entender qué es lo que le ha pedido su nieto de tres años como regalo de Año Nuevo.

Después de consultar diccionarios y de preguntar a toda la aldea en la que vive, el hombre logra enterarse de que Peiqi, como es conocida en China, es un popular dibujo animado, y al final decide fabricar su propia Peppa de latón para su nieto.

En las redes sociales, muchos usuarios han resaltado que el vídeo recuerda la importancia de las fiestas por el Año Nuevo lunar, época del año en que los chinos vuelven a sus hogares para reunirse con la familia.

"El vídeo es emotivo pero un tanto triste. Llega el año nuevo y deberíamos ir visitar a nuestros padres", comentó Dexing, un usuario de Weibo, el equivalente chino de Twitter.

"Es un choque cálido entre las emociones cristalinas de la gente china y la cultura popular", señala otro, MoriatyBQ.

Según informa el diario Global Times, el vídeo ha sido visto 300 millones de veces y reenviado más de 100,000 ocasiones hasta este viernes por la mañana.

Producida por Alibaba Pictures y el grupo canadiense Entertainment One -que posee los derechos de los personajes de "Peppa Pig"-, la película se estrenará el próximo 5 de febrero con elenco habitual.

Y además tiene dos nuevos personajes: "Dumpling" y "Bolita de arroz pegajosa", dos componentes de la gastronomía china.

El oficial Diario del Pueblo apunta que, durante la película, los espectadores podrán disfrutar de la Danza del Dragón, fuegos artificiales y radiantes bufandas rojas, elementos culturales chinos que representan la buena suerte.

Será, además, el primer filme animado chino que dispone de actores y escenas reales, de acuerdo con este rotativo.

La caricatura y su familia fueron consideradas subversivas después de que ciertas subculturas chinas la adoptaran como mascota. Los niños rebeldes llevaban pegatinas con Peppa como símbolo de rebeldía. Pero su censura en varias plataformas no disminuyó la fama de Peppa.

En los últimos años, "Peppa Pig" se ha colocado como una institución entre los más pequeños en China, donde se han popularizado también tazas, relojes o prendas de vestir estampadas con la cara de la traviesa cerdita.

Vale decir que el portal de noticias financieras Bloomberg reportó que las acciones en la bolsa de valores china repuntaron gracias al fenómeno del video de Peppa Pig.

"Banbao Co., que está autorizada para usar la imagen de Peppa Pig en sus juguetes, aumentó 10 por ciento, mientras que el fabricante de juguetes Alpha Group Co. saltó hasta un 7.3 por ciento. Wei Yi, un analista de Kaiyuan Securities Co., dijo que las ganancias son impulsadas por especuladores y que probablemente sean de corta duración", informó Bloomberg.