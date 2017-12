Viral: joven sorprende a su mamá con tremendo regalo

Más Videos (1 of 9)

Un hombre puertorriqueño sorprendió a su madre esta Navidad con tremendo regalo: un carro saldo.

El video de la entrega, publicado en las redes sociales, se ha vuelto viral, con más de 350,000 reproducciones.

"Saben como obtuve mi primer carro? Mi mama prácticamente empeño el título de su auto en una financiera para q yo me pudiera comprar mi auto...Por más de 20 años estuvo viajando a guayama a diario, para poder suplirme todas mis necesidades soportando horarios difíciles, turnos de 12 horas, hasta la asaltaron (le quitaron el auto en plena autopista)pero ella seguia dándolo todo por nosotros...Y lo más grande q me enseñó con su ejemplo fue amar a Dios por sobre todas las cosas y me enseñó a como ser un hombre de bien y como ser un buen esposo. Por eso y muchas cosas mas mi vieja se merece el cielo. Su carrito justo lo q necesitaba y como ella lo queróa saldo", escribió Gilberto Toro en su cuenta de Facebook.