Viral: pony desnutrido se “enamora” de enfermera canina

En el refugio para animales "Carolina Equine Rescue and Assistance" (CERA), surgió una conmovedora historia que se hizo viral luego del rescate de un caballo pony en las calles de Carolina del Sur y que fue llevado a Carolina del Norte para decidir si podía salvarse de ser sacrificado.

La cuidadora de este centro de asistencia para equinos que han sufrido negligencia o abandono (ubicado en Wingate, Carolina del Norte) contó en Facebook la historia de Sammy y la relación de este pony con una de sus "enfermeras" en la granja, una perrita de 3 años Golden Retriever, llamada Molly.

"Ella es mi segunda Golden y me encantan sus personalidades. Siempre felices y Molly es la típica persona que te da la bienvenida en Walmart. A ella le encantan especialmente los pony porque puede llegar a ellos mucho más fácilmente (por su altura)", explicó Darlene Kindle.

De acuerdo a ella, Sammy acaba de entrar en el programa de CERA. "Él no era más que piel y huesos y estaba asustado. Molly realmente tiene un sentido excepcional de saber cuando uno de los animales no se siente bien o triste. Entonces ella se presenta muy suavemente. Este es su trabajo y es muy buena en eso, como puedes ver", decía el mensaje de Kindle junto al video que se hizo viral.

Adicionalmente Kindle contó sobre el progreso del pony y cómo continúa mejorando todos los días. "Su personalidad sigue siendo un terroncito de amor. Su apetito es excelente, sigue bebiendo mucha agua. Molly le enseñó a Sam sus técnicas de bienvenida de Walmart. Cada vez que alguien entra al establo, él les da el relincho más lindo".

Detalló que tan pronto como esté saludable y gane más peso, el veterinario tendrá que hacer sus dientes inmediatamente. "Tiene colmillos muy dañados que son muy dolorosos cuando mastica. Su comida se mezcla con agua para que no tenga que masticar mucho. También será castrado".

Aunque tiene poblemas con sus rodillas y por eso caminaba "como un pato" Kindle dice que ha mejorado algo con una buena nutrición y ya no arrastra su pata trasera. El refugio se dedica al cuidado de equinos abusados, abandonados y / o víctimas de negligencia.

"CERA también considerará aceptar caballos que no son deseados o cuyos dueños actuales no puedan cuidarlos antes de que lleguen a una condición demacrada", explica la página web del refugio que luego de rehabilitar a los equinos, son "colocados en hogares aprobados, cariñosos y afectuosos...y no pueden ser vendidos por el adoptante".

