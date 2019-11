Vivir o viajar en México tras masacre de familia LeBarón

Después de que nueve ciudadanos estadounidenses, incluidos tres niños, fueron asesinados en el estado fronterizo mexicano de Sonora, los ciudadanos de ambos lados de la frontera reexaminaron cómo se sentían al viajar a México.

A pesar de que viven muy cerca de Tijuana, varios mexicanos que emigraron a Estados Unidos prefieren mantenerse muy lejos de Tijuana.

No hay restricciones de viaje a Baja California

Conocida por muchos como una de las ciudades más peligrosas del mundo, Tijuana genera sentimientos de temor generados por la percepción de inseguridad hacia una ciudad que se encuentra a solo unas millas de donde residen: San Diego.

"Nos sentimos lejos pues es un mundo diferente, hay mucho crimen, mucha violencia", dijo Marco Pérez, originario de Acapulco quien lleva más de 10 años sin pisar suelo mexicano.

Según datos por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, tan solo en lo que va del mes se han registrado 28 homicidios en Tijuana.

En octubre el número de homicidios llegó a 155 que se sumaron a los cerca de 1900 de los que va del año. En todo el estado, la cifra superó los 2,000 homicidios.

Indignación internacional por el cobarde ataque

Estas cifras son comparables a los años anteriores.

"Aquí estamos bien porque la verdad sea Tijuana, Reinosa, Acapulco, la delincuencia está muy difícil ahorita", reconoció Pérez.

Para Liliana Mercado lo difícil es mantener a sus hijos de cruzar la frontera.

"Mi hija me dice '¿puedo ir a Tijuana a visitar a una tía?', le digo no siempre no. Me dice, pero 'mis primos sí van y no pasa nada'", admitió Mercado "No me gusta arriesgarme, tenemos todo aquí, no tenemos la necesidad de ir".

Reacciones en Tijuana al homicidio de familia LeBarón

Por otro lado, muchos habitantes de San Diego cruzan la frontera diariamente por trabajo e incluso varios estadounidenses que viven en Tijuana han dicho que no volverían a Estados Unidos.

Fernando Gaxiola, director de la agencia de viajes Baja Wine and Food, nos dijo que ha visto cómo la violencia contra los estadounidenses puede influir en la percepción de seguridad de un turista. Sin embargo, dijo que el gobierno de Baja California ha hecho una buena labor para recibir a los turistas.

De hecho, no existen ningunas restricciones de viaje en todo el estado.

"El trabajo que el gobierno ha hecho para mantener la presencia policial ha dado una sensación de seguridad una vez que estás allí", dijo Gaxiola quien reconoció que la mayoría de los turistas son de origen estadounidense ya que son los mexicanos los que sienten mayor temor.