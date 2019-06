Rey Charlie: "Volvimos a burlarnos del Sistema"

Más Videos (1 of 9)

Corrida de "four tracks" invade carreteras del País

El “Rey Charlie”, organizador de corridas de “four tracks”, celebró este viernes “haber burlado a las autoridades” tras completar con éxito su “Jueves de Demencia”, donde un gran número de vehículos todoterreno salen a la calle.

"Volvimos a burlarnos del Sistema. Nuevamente, su plan no funcionó. Soy muy astuto, y que jugando al gato y al ratón, soy el #1. Gracias a los dementes por no decirme que NO”, escribió el sujeto por Facebook.

“El mensaje está claro. (La Policía) me sigue entorpeciendo mis actividades y yo sigo haciéndoles quedar en ridículo. Es una vergüenza para el Sistema que el plan y la estrategia de un jibarito sea más eficiente”, agregó.

Mira aquí el vídeo y la publicación del "Rey Charlie".

Un vídeo del evento, que aparentemente tuvo lugar en distan ares de la zona metro, acompaña dicha publicación.

