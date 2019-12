Wanda Vázquez dice que no sería una "política tradicional"

La gobernadora Wanda Vázquez Garced dijo el jueves que la consideración que hace sobre si buscará o no una aspiración a la posición en las próximas no la convierte en una política tradicional.

“Como parte de esas consideraciones, es que Wanda Vázquez va a seguir siendo la misma persona que el pueblo ha conocido, no solamente como fiscal, como secretaria de Justicia y ahora como gobernadora. Dentro de mis consideraciones está ser gobernadora para todos los puertorriqueños y no ser una política tradicional en ese sentido de que alguna manera tome”, dijo la gobernadora a la pregunta de si su cambio de posición no la convierte en una política tradicional.

“Yo creo que eso es algo que el pueblo ha evaluado y la manera en la que yo me he conducido ha sido la que ha llevado ese reclamo del pueblo y yo lo que le puedo garantizar es que la decisión que yo tome, Wanda Vázquez Garced va a seguir siendo la misma Wanda Vázquez Garced. Si eso lo que al pueblo le ha gustado, así seré siempre”, añadió.

Vázquez Garced pidió calma e insistió en que tan pronto tome la determinación final la escucharán de ella y no de terceras personas.

La gobernadora mencionó que tiene hasta el 30 de diciembre para decidir. Sin embargo, al cuestionarle sobre la disposición reglamentaria del Partido Nuevo Progresista (PNP), de que los candidatos tienen que tomar un curso sobre la estadidad en o antes del 15 de diciembre, Vázquez Garced contestó que “son términos que tenemos que respetar”.

Finalmente, rechazó que haya realizado una encuesta para medir su viabilidad electoral y que mantenga vivo el tema de su aspiración, para efectos de relaciones públicas.

“De ninguna manera, lo consulto conmigo misma, con las acciones que tomo y con las expectativas que tiene el pueblo de un gobernante. Lo que yo quiero y lo que yo quisiera para Puerto Rico”, expuso.

Las expresiones de la gobernadora se dieron luego de inaugurar el nuevo local de tramitación de pasaportes del Departamento de Estado en el centro comercial de Plaza las Américas. Previo a la inauguración, participó de una marcha en las instalaciones comerciales en contra de los disparos al aire en Despedida de Año.

