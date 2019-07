Wanda Vázquez no quiere ser gobernadora

La Secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez, reiteró este domingo que no quiere ser gobernadora de Puerto Rico.

"Me reitero, no tengo interés en ocupar el puesto de Gobernadora. Es un dictamen Constitucional. Espero que el señor Gobernador identifique y someta un candidato para el puesto de Secretario/a de Estado antes del 2 de agosto y así se lo he manifestado", escribió en Twitter.

El gobernador Ricardo Rosselló renuncio al puesto efectivo el viernes 2 de agosto.

Para este lunes hay convocada una manifestación para exigir la salida de Vázquez.

La directora de la Oficina de Ética Gubernamental, Zulma Rosario, informó este jueves que investigará los mensajes intercambiados entre la Secretaria de Justicia y el exsecretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado.

Según se desprende de los mensajes filtrados, Vázquez habría escrito a Maldonado que no le enviara evidencia para no investigar a Unidos por Puerto Rico.

La secretaria rechazó las expresiones contenidas en el reportaje, publicado por la periodista Sandra Rodríguez Cotto.