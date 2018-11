Ya es seguro comer lechuga romana

Más Videos (1 of 9)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) anunció el lunes que se identificó que la lechuga romana contaminada con E. coli proviene de la costa central de California, según reportó NBC.

Sin embargo, las autoridades aún no ha identificado una fuente de contaminación específica.



Para evitar contraer la bacteria, la FDA recomendó no comer lechuga romana que no tenga la información en la etiqueta y leer las que tengan para asegurarse de que no provenga de esa región de California.

La FDA también observó que la romana cultivada hidropónicamente y la cultivada en invernaderos no están implicadas en el brote.

No se han reportado muertes, pero los funcionarios de salud dicen que 43 personas en 12 estados se han enfermado.